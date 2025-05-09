Белоусов: победа ВС РФ над неонацизмом будет равна подвигу Красной армии

Министр обороны подчеркнул, что в 1945 году Победа была обеспечена единством и сплоченностью народа, мужеством и героизмом его защитников

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Победа российской армии над неонацизмом войдет в историю как равная подвигу советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Защитники Отечества делают все для обеспечения мирной жизни российских граждан и продолжают последовательно достигать целей СВО, определенных верховным главнокомандующим. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения, методично снижают боевой потенциал противника. Российские солдаты и офицеры защищают то, за что сражались их деды и прадеды. Победа народа России и его вооруженных сил в борьбе с поднявшим голову неонацизмом войдет в историю страны как равная подвигу советского народа и армии в годы Великой Отечественной войны", - написал Белоусов в статье, которая вошла в сборник статей членов Совета безопасности РФ к 80-летию Великой Победы.

Министр обороны РФ подчеркнул, что в 1945 году Победа была обеспечена единством и сплоченностью народа, мужеством и героизмом его защитников.

"Так будет и сейчас, ведь история нашего Отечества учит, что, пока мы едины, мы непобедимы. Победа будет за нами!" - заключил Белоусов.