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ТАСС

Дюмин высоко оценил работу российских оружейников в условиях СВО

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Алексей Дюмин
Алексей Дюмин.
Источник изображения: Пресс-служба губернатора Тульской области

Благодаря усилиям оружейников в России имеется опыт усиления ОПК и повышения обороноспособности страны без перехода на военные рельсы, отметил секретарь Госсовета РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин высоко оценил работу российских оружейников по созданию новых образцов вооружения. Об этом идет речь в статье для сборника "К 80-летию Великой Победы".

На протяжении восьми лет, с 2016 по 2024 годы, Дюмин занимал должность губернатора Тульской области. В мае 2024 года Владимир Путин назначил его помощником президента, курирующим вопросы ОПК и спорта, а также секретарем Госсовета РФ.

"Таким образом, благодаря усилиям государства и оружейников в современной России уже имеется опыт усиления ОПК и повышения обороноспособности страны без перехода на военные рельсы. Новые образцы вооружения и военной техники хорошо показывают себя в условиях реального боевого применения на полях СВО", - сказано в тексте статьи.

Дюмин также отметил, что с началом СВО все предприятия ОПК Тульской области перешли на непрерывный график работы. "В кратчайшие сроки произвели расширение производственных мощностей: это и новое оборудование, и новые цеха. Увеличили производство действующей номенклатуры изделий", - добавил он.

По словам помощника президента, предприятия региона также расширили линейку производимой продукции, начав выпускать новые образцы вооружения и военной техники. А благодаря работе инженеров тульских оборонных предприятий повышена "интенсивность оперативной доработки действующих видов оружия с учетом опыта его боевого применения". "Отмечу, что данные по эксплуатации изделий тульские оружейники получали прямо в зоне СВО, рискуя жизнью", - подчеркнул Дюмин.

О книге

В сборнике "К 80-летию Великой Победы" представлены статьи постоянных членов Совета безопасности РФ и членов Совбеза РФ, посвященные важнейшим событиям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Авторы статей представили свое видение механизмов принятия фундаментальных решений советского руководства, которые привели СССР к Великой Победе, в привязке к современным вызовам и угрозам безопасности России. Сборник проиллюстрирован документами и фотоматериалами. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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