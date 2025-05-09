Греция представила модифицированный бронетранспортёр Leonidas 1

БТР Leonidas 1 БТР Leonidas 1

На оборонной выставке DEFEA 2025 в Афинах греческая компания EODH представила модифицированный бронетранспортёр Leonidas 1, получивший на оснащение дистанционно управляемый боевой модуль HWS Tyr 25/30. Это очередная попытка дать вторую жизнь устаревшей бронированной платформе, состоящей на вооружении армии страны.

Указанная боевая установка производится словенской оборонной компанией Valhalla и может быть снаряжена 25- или 30-мм пушкой с соответствующей дальностью огня 2500 либо 3000 м. Опционально на модуле могут размещаться спаренный пулемёт, ПТУР Spike LR2 или AKERON MP, пусковая установка для барражирующих боеприпасов либо зенитных ракет малой дальности.

Leonidas 1 с HWS Tyr 25/30 от Valhalla Leonidas 1 с HWS Tyr 25/30 от Valhalla

Модернизация Leonidas 1 включает, среди прочего, оборудование новым двигателем CAT C7.2 мощностью 360 л. с., установку композитной брони нового поколения с 5-м уровнем баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает попадание 25-мм БПС и БОПТС), улучшение противоминной защиты машины и размещение антивибрационных сидений, усовершенствование электронных систем и внедрение цифровой сети.

БТР Leonidas является лицензионной версией австрийской бронемашины Saurer 4K 7FA. Он производился компанией Steyr Hellas S.A. (позже переименованной в ELVO) с 1981 по 2001 годы. В 1981 году из Австрии было поставлено 2 прототипа, а затем 100 машин были собраны в Греции. Leonidas I оснащался двигателем Steyr 7FA мощностью 320 л. с. и имел боевую массу 14,8 тонны. Улучшенная версия Leonidas II была представлена в 1987 году. Всего было произведено около 700 единиц.