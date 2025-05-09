«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта

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Leopard 2A4 ВСУ
Как утверждают в одном из ремонтно-восстановительных батальонов ВСУ, состоящий на вооружении армии танк Leopard 2A4 выдержал 10 попаданий в ходе налёта FPV-дронов и подрыв собственного боекомплекта. По словам украинских военных, показавших видео с этим ОБТ в сети, после соответствующих работ машина вернётся в строй.
- говорится в словацком издании Future Army.
Как поясняют в ВСУ, после подрыва боекомплекта танк проехал еще 500 метров, прежде чем остановиться:
При этом в кадр по неизвестной причине почему-то не попала ниша, где размещались снаряды. Возможно, что танк получил гораздо более серьёзные повреждения, чем это преподносится украинскими военными.
Как указывается в издании, ВСУ оснащают Leopard дополнительной динамической защитой и металлическими каркасами:
По словам автора, боеприпасы находятся в «корзине» в задней части башни, которая сконструирована таким образом, что при подрыве вышибаются пластины на потолке. В итоге энергия взрыва уходит вверх, что повышает выживаемость экипажа. При этом у российских танков боеприпасы для автомата заряжания размещаются в «карусели» под башней, при подрыве которой шансы выжить у танка минимальные.
Как отмечается в издании, Украина получила не менее 74 танков Leopard 2A4 от ряда западных «союзников».
- пишет автор, утверждая, что якобы «все остальные поврежденные машины были отремонтированы».
Его интерес понятен – он пытается превознести конструкцию Leopard 2A4, состоящих на вооружении словацкой армии.