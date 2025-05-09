«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта

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Leopard 2A4 ВСУ

Как утверждают в одном из ремонтно-восстановительных батальонов ВСУ, состоящий на вооружении армии танк Leopard 2A4 выдержал 10 попаданий в ходе налёта FPV-дронов и подрыв собственного боекомплекта. По словам украинских военных, показавших видео с этим ОБТ в сети, после соответствующих работ машина вернётся в строй.

Для танков российского производства это было бы фатально

- говорится в словацком издании Future Army.

Как поясняют в ВСУ, после подрыва боекомплекта танк проехал еще 500 метров, прежде чем остановиться:

Экипаж выжил, технику отбуксировали.

При этом в кадр по неизвестной причине почему-то не попала ниша, где размещались снаряды. Возможно, что танк получил гораздо более серьёзные повреждения, чем это преподносится украинскими военными.

Как указывается в издании, ВСУ оснащают Leopard дополнительной динамической защитой и металлическими каркасами:

Однако способность выдерживать такой взрыв была заложена в него ещё немецкими конструкторами.

По словам автора, боеприпасы находятся в «корзине» в задней части башни, которая сконструирована таким образом, что при подрыве вышибаются пластины на потолке. В итоге энергия взрыва уходит вверх, что повышает выживаемость экипажа. При этом у российских танков боеприпасы для автомата заряжания размещаются в «карусели» под башней, при подрыве которой шансы выжить у танка минимальные.

Как отмечается в издании, Украина получила не менее 74 танков Leopard 2A4 от ряда западных «союзников».

По меньшей мере 50 из них пострадали от российских беспилотников, ракет или артиллерии, либо подорвались на минах. Однако подтверждена потеря только 12 экземпляров

- пишет автор, утверждая, что якобы «все остальные поврежденные машины были отремонтированы».

Его интерес понятен – он пытается превознести конструкцию Leopard 2A4, состоящих на вооружении словацкой армии.