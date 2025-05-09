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Военное обозрение

«Украинское расследование»: РФ резко увеличила выпуск ракет Х-101, одновременно испытывая дефицит критически важных компонентов

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным «расследования» одной из частных украинских разведывательных компаний, РФ значительно увеличила выпуск крылатых ракет, одновременно сталкиваясь с дефицитом критически важных компонентов из-за западных санкций.

В материале говорится, что российская промышленность смогла резко увеличить выпуск ракет Х-101 – с 56 единиц в год до 50 в месяц. Для поддержания таких темпов предприятия работают в три смены, а недостающие западные комплектующие закупаются через посредников, связанных с оборонным сектором.

Основным поставщиком компонентов, по данным «расследователей», остается Китай, а также другие страны, сотрудничающие с Москвой. Часть деталей, включая микросхемы, поставляются контрабандными путями через подставные фирмы.

Внутренние документы, которые якобы попали в руки авторам статьи, свидетельствуют, что Россия уже локализовала производство некоторых элементов, таких как высотомеры, но критически важные микрочипы по-прежнему завозятся из-за рубежа.

В свою очередь, согласно полученным данным, в 2025 году российский ВПК планирует выпустить не менее 633 ракет Х-101, из которых 400 будут изготовлены по госзаказу, а остальные — по дополнительным контрактам. На 2026 год запланировано производство еще 223 ракет.

Что характерно, «эксперты» предупреждают, что столь резкое увеличение наших ракетных запасов угрожает не только Украине, но и странам НАТО, на которые, по мнению «расследователей», планирует в будущем напасть наша страна.

Стоит отметить, что данный материал выглядит весьма противоречивым. Получается, что западные санкции работают и Россия испытывает дефицит компонентов для производства ракет, но при этом у нас в стране начали выпускать 50 Х-101 в месяц вместо 56 в год. Такова она, украинская логика.

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Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Х-101
Проекты
NATO
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