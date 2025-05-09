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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино высказал, мягко говоря, необычное предложение по урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, перспектива возвращения России в международный футбол может стать действенным стимулом для прекращения боевых действий.

Во время беседы хозяин Белого дома с, вероятно, «наигранным» удивлением заявил, что совсем недавно узнал об отстранении российских сборной и клубов от участия в турнирах под эгидой ФИФА с 2022 года. В свою очередь, Инфантино подтвердил эту информацию, добавив, что организация надеется на восстановление спортивных связей после нормализации политической обстановки.

Тогда президент США решил отреагировать на это нестандартным предложением. Он заявил, что возможность участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в том числе на американских стадионах, может стать весомым аргументом для российской стороны.

Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились.

- заявил Трамп.

В данном случае не понятно, для чего «останавливаться» нашему военно-политическому руководству. Может, нам нужно оставить закреплённые в Конституции территории для того, чтобы сыграть с американцами в футбол? Но это даже зазвучит нелепо.

С другой стороны, если президент США так хочет мира, то почему бы ему самому не «остановиться»? В частности, полностью прекратить передачу разведданных и поставки вооружения для ВСУ, а также признать законный выбор людей, проживающих на воссоединившихся с Россией территориях. Тогда уже можно будет и о футболе поговорить.