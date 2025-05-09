Войти
Военное обозрение

Трамп заявил, что «хорошим стимулом» для РФ прекратить войну на Украине может стать участие в ЧМ по футболу 2026

424
1
-1

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино высказал, мягко говоря, необычное предложение по урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, перспектива возвращения России в международный футбол может стать действенным стимулом для прекращения боевых действий.

Во время беседы хозяин Белого дома с, вероятно, «наигранным» удивлением заявил, что совсем недавно узнал об отстранении российских сборной и клубов от участия в турнирах под эгидой ФИФА с 2022 года. В свою очередь, Инфантино подтвердил эту информацию, добавив, что организация надеется на восстановление спортивных связей после нормализации политической обстановки.

Тогда президент США решил отреагировать на это нестандартным предложением. Он заявил, что возможность участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в том числе на американских стадионах, может стать весомым аргументом для российской стороны.

Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? Мы хотим, чтобы они остановились.

- заявил Трамп.

В данном случае не понятно, для чего «останавливаться» нашему военно-политическому руководству. Может, нам нужно оставить закреплённые в Конституции территории для того, чтобы сыграть с американцами в футбол? Но это даже зазвучит нелепо.

С другой стороны, если президент США так хочет мира, то почему бы ему самому не «остановиться»? В частности, полностью прекратить передачу разведданных и поставки вооружения для ВСУ, а также признать законный выбор людей, проживающих на воссоединившихся с Россией территориях. Тогда уже можно будет и о футболе поговорить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
09.05.2025 13:19
Стимул? Это вряд ли.
Нет у нас ни футболистов, ни футбола.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 13:19
  • 1
Трамп заявил, что «хорошим стимулом» для РФ прекратить войну на Украине может стать участие в ЧМ по футболу 2026
  • 09.05 12:57
  • 193
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 09.05 11:53
  • 1
Поляки выбирают: президент «здравого смысла» или личный враг Путина
  • 09.05 04:34
  • 8790
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 04:18
  • 7
Индия при ударах по Пакистану использовала ракеты SCALP, авиационные бомбы Hammer, барражирующие боеприпасы - СМИ
  • 09.05 04:13
  • 30
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 08.05 19:24
  • 27
МС-21 готовится к первому полету
  • 08.05 19:13
  • 41
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 08.05 18:48
  • 2
Путин подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Ирана
  • 08.05 17:32
  • 146
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность