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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" планирует открыть наземную станцию ГЛОНАСС в Венесуэле в начале июля

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Флаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России.
Источник изображения: neftegaz.ru

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Наземную станцию навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС планируют открыть в Венесуэле к 5 июля, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Мы хотим подарок сделать ко Дню независимости Венесуэлы - к 5 июля открыть станцию ГЛОНАСС. Как раз на 4 июля запланировали и идем по плану", - сказал Баканов в эфире "Первого канала".

Контракт на размещение наземной станции ГЛОНАСС в Венесуэле был подписан 15 декабря 2022 года. В "Роскосмосе" сообщали, что станция позволит повысить координатно-временные и точностные характеристики системы ГЛОНАСС как в Западном полушарии, так и в глобальном масштабе.

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