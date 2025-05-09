Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, здорово воюют в зоне СВО, заявил Путин

Путин: бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается ребят ваших: я был в центре подготовки, который вы создали в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют", - сказал глава государства на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Кроме того, Путин отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно докладывает о ситуации на всех участках боевого соприкосновения, при этом часто упоминает бойцов, которые прошли подготовку в Чечне.

"Как правило, упоминает тех ребят, которые прошли подготовку у вас. Ребята воюют блестяще", - подчеркнул он.