«Нацелен на долгосрочную перспективу»: Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнёрстве

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Российская Федерация и Боливарианская Республика Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Венесуэльский лидер прибыл в Россию с официальным визитом, который включает в себя не только участие в торжествах в честь 80-летия Великой Победы, но переговоры о сотрудничестве двух стран.

Как сообщили в Кремле, переговоры начались в узком формате, после чего продолжились за официальным завтраком с членами делегаций. Стороны обсудили большой круг вопросов, в том числе перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Каракаса во всех сферах. Также были подняты вопросы международной и местной повестки. По итогам переговоров был подписан договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.

По итогам российско-венесуэльских переговоров главы государств подписали Договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве,

- говорится в сообщении.

Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, документ нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке. Других подробностей пока нет.