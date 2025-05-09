Источник изображения: topwar.ru

Оптимизм в отношении перспектив роста индийской экономики затмевает геополитические риски. Рынки Индии проигнорировали недавнее резкое усиление напряженности в отношениях с Пакистаном, после того как Нью-Дели в ходе военной операции сегодня утром нанес удары по нескольким целям на пакистанской территории.

На эту тему рассуждают в своей статье журналисты американского телеканала CNBC.

Они отмечают, что индийские рынки не обеспокоены ударами по соседнему государству. СМИ США назвало причины игнорирования фондовым рынком Индии обострения конфликта с Пакистаном. Главная из них связана с тем, что инвесторы надеются на скорую деэскалацию, которая ограничит негативны последствия военно-политического кризиса. И даже если впоследствии рынок отреагирует резко, это долго не продлится, и очень скоро ситуация стабилизируется.

Источник изображения: topwar.ru

В итоге после военной операции Вооруженных сил Индии в Пакистане акции индийских компаний почти не изменились в цене. Основные биржевые индексы Nifty 50 и BSE Sensex тоже остались на прежнем уровне, сигнализируя о том, что инвесторы пока не обеспокоены усилением напряженности в отношениях двух стран, обладающих ядерным оружием.

Впрочем, нельзя сказать, что финансовые рынки Индии никак не отреагировали на обмен ударами между индийскими и пакистанскими военными. Такой реакцией, к примеру, стало краткосрочное подорожание акций компаний оборонного сектора Индии.