Войти
ТАСС

Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Конго

283
0
0
Шарль Ришар Монджо
Шарль Ришар Монджо.
Источник изображения: en.wikipedia.org

Министр обороны подчеркнул, что между странами сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами. При этом наши связи в военной и военно-технической сфере во многом являются локомотивом двустороннего сотрудничества", - сказал Белоусов, подчеркнув, что между Россией и Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия.

Глава Минобороны РФ также поблагодарил своего конголезского коллегу за участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь Шарль Ришар Монджо выразил благодарность за возможность обменяться мнениями по текущим вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Республикой Конго.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Конго
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 11:32
  • 181
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 06:15
  • 8779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность
  • 07.05 18:52
  • 4
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 07.05 18:07
  • 26
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.05 18:05
  • 41
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 11:03
  • 0
Латвийские настроения. Часть 1
  • 07.05 00:13
  • 0
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"