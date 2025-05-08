Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Конго

Министр обороны подчеркнул, что между странами сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами. При этом наши связи в военной и военно-технической сфере во многом являются локомотивом двустороннего сотрудничества", - сказал Белоусов, подчеркнув, что между Россией и Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия.

Глава Минобороны РФ также поблагодарил своего конголезского коллегу за участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь Шарль Ришар Монджо выразил благодарность за возможность обменяться мнениями по текущим вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Республикой Конго.

В Минобороны РФ добавили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами.