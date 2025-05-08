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ТАСС

Мерц заявил, что конфликт на Украине не может быть завершен без усилий США

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Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Источник изображения: © ddp/ Sven Simon via Reuters Connect

Как отметил канцлер ФРГ, европейцы готовы внести свой вклад в мирное урегулирование ситуации

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине не может быть завершен без усилий Соединенных Штатов.

"Невозможно положить конец этой войне на Украине без дальнейшего политического и военного вклада со стороны США. Европейцы в настоящее время не могут этого заменить", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Обеспечение прекращения огня или мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины, по его словам, также должно осуществляться посредством соответствующего участия США.

Европейцы, как отметил канцлер ФРГ, готовы внести свой вклад в мирное урегулирование ситуации на Украине. "Однако мы также знаем, что нам по-прежнему нужны американцы", - констатировал Мерц. Он также выскажет эту позицию в запланированных переговорах с правительством США. "Мы хотим, чтобы американцы продолжали свое участие, чтобы они продолжали выполнять свои обязательства в рамках НАТО, а также в отношении Украины", - резюмировал Мерц. 

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США
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