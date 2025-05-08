США считают следующим шагом по Украине прямые контакты между Москвой и Киевом

Как отметил америкаский вице-президент,

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что следующим важным шагом в процессе урегулирования конфликта на Украине должны стать прямые контакты между Москвой и Киевом. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"И, как и следовало ожидать, между позициями России и Украины есть большая разница, и мы считаем, что следующим шагом в переговорах должно быть ее сокращение", - сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Мы считаем, что нам, вероятно, невозможно выступить посредником в этом вопросе полностью без хотя бы некоторых прямых переговоров между двумя сторонами. И именно на этом мы и сосредоточены", - добавил вице-президент США.