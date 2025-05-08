Россия наращивает группировку спутников и готовит орбитальные обсерватории для изучения Марса, Венеры и Вселенной.

Об этом рассказали в Роскосмосе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил НПО Лавочкина, где обозначил приоритетные задачи по развитию космических программ.

Отдельное внимание уделено увеличению числа гидрометеорологических спутников серии «Арктика-М» и поддержанию работы метеорологической группировки «Электро». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации, отметив важность этих аппаратов для мониторинга климата и погоды.

Баканов также указал на планы Роскосмоса по исследованию Луны с помощью автоматических станций, изучению Марса и Венеры, а также наблюдению за Вселенной через орбитальные обсерватории.

Перед совещанием с руководством НПО Лавочкина глава Роскосмоса осмотрел цех окончательной сборки. Там ведётся работа над спутниками для изучения Луны, метеорологическими аппаратами и космической обсерваторией «Спектр-УФ», которая предназначена для исследования ультрафиолетового диапазона космоса.