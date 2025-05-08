Суперпланшет Samsung для военных США невозможно взломать и отследить

Samsung разработала планшет Galaxy Tab Active5 Tactical Edition для американской армии. У него высокопрочный корпус, а внутри скрыт механизм защиты от отслеживания. Также он дополнительно защищен от взлома.

Корейская компания Samsung создала планшетный компьютер Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, предназначенный для военных. Его ключевые отличия от обычных планшетов заключаются в повышенной защищенности, как программной, так и аппаратной.

Новинка разрабатывалась совместно с Министерством обороны США, и получат ее в первую очередь служащие американской армии и американских же спецслужб.

В Samsung подчеркнули, что новый планшет обеспечивает безопасность военного уровня 1 и имеет совместимость с приложениями, которые используют группы специального назначения. Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, умеет подключаться к большинству тактических радиостанций, систем дронов, лазерных дальномеров, внешних GPS и другой специализированной и военной аппаратуры. В числе прочего у него есть и доступ к сотовым сетям, включая как современные 5G, так и морально устаревшие LTE вместе с совсем уж древними 3G.

Модуль Wi-Fi 7 в нем не предусмотрен, но есть Wi-Fi 6E, обеспечивающий возможность подключения к беспроводным сетям на частоте 6 ГГц.

К числу особенностей нового планшета Samsung относится режимом блокировки диапазона 5G-частот. С его помощью Galaxy Tab Active5 Tactical Edition может подключаться исключительно к сертифицированным сетям 5G, предотвращая любые другие сетевые соединения, которые могут представлять угрозу безопасности.

Военнослужащие также могут использовать режим Stealth Mode для внесетевой связи, отключая все радиочастотное вещание. Для еще большей безопасности миссии режим Covert Lock действует еще более масштабно, нежели режим Stealth Mode – он отключает в принципе все модули связи, включая навигацию, полностью защищая устройство от излучения радиочастотной сигнатуры.

Помимо этого, новый Galaxy Tab Active5 Tactical Edition оснащен инструментами «ситуационной осведомленности» (situational awareness), отметили представители Samsung. Среди них – поддерживает работы в паре оптическими приборами ночного видения. Устройство также оптимизировано для тактических приложений Android Team Awareness Kit 3 (ATAK) и Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit 4 (BATDOK).

Galaxy Tab Active5 Tactical Edition имеет программные инструменты защиты Samsung Knox security 5 – платформу безопасности оборонного уровня. Samsung утверждает, что планшет соответствует строгим отраслевым нормам, включая список компонентов Commercial Solutions for Classified (CSfC) от NSA, что позволяет действующим военнослужащим и гражданским военнослужащим безопасно получать доступ к секретной информации. Кроме того, Knox Dual Data at Rest (DualDAR) защищает секретные данные вплоть до уровня «совершенно секретно», которые хранятся на устройствах, с помощью двух уровней шифрования, даже когда они выключены или находятся в неаутентифицированном состоянии.

Дополнительно для предотвращения взлома планшет использует технологию Hypervisor Device Manager (HDM).

Корпус планшета рассчитан таким образом. Чтобы выдерживать многократные падения с высоты до полутора метров. Также компьютер имеет класс защиты от воды и пыли IP68 – почти самый максимальный. Отдельно у него есть сертификат соответствия военному стандарту MIL-STD-810H 7 для работы на экстремальных высотах, при экстремальных температурах, вибрации и влажности. Устройство также оснащено сменной батареей и сенсорным экраном, который способен корректно распознавать касания влажных пальцев, а также пальцев в перчатках. Поддерживается и ввод при помощи стилуса – в комплект поставки входит перо S-Pen 9.

Обладая развитыми возможностями безопасности, новый Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition не может похвастаться по-настоящему мощным «железом. В этом плане это весьма среднее устройство с процессором Samsung Exynos 1380 более чем двухлетней давности.

CPU вышел в феврале 2023 г. и выпускается по не самому современному 5-нанометровому техпроцессу. В его распоряжении есть четыре ядра Cortex-A78 на частоте 2,4 ГГц и такое же количество ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц, а также интегрированная графика Mali-G68 MP5. Результат в бенчмарке AnTuTu 10 – около 600 тыс. баллов, в GeekBench 6 – почти 2800 баллов в многоядерном режиме.

Планшет оснащен 8-дюймовым экраном, разрешение которого Samsung не раскрывает, равно как и емкость аккумулятора. Цена планшета тоже неизвестна, но в нее входят две камеры – 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная.