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«Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

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Кадр: KOREA NOW / YouTube
Кадр: KOREA NOW / YouTube.

Опубликовано видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» по ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) появилась северокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100». Военкор Александр Коц показал кадры ее работы.

На опубликованном видео видна стоящая на дороге боевая машина, которая выпускает по цели реактивные снаряды. При этом место, где техника из КНДР вступила в бой, не уточняется.

Военкор отметил, что в совокупности с дронами-разведчиками «Чучхе-100» может помочь российским военнослужащим выбить такие «жирные» цели, как РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабы, тыловые коммуникации.

«И, что самое главное, боекомплекта для этой системы хватит надолго — у нашего корейского союзника очень развито снарядное производство», — написал Коц.

«Чучхе-100» — реактивная система залпового огня в калибре 240 миллиметров на шасси трехосного армейского грузовика. Дальность стрельбы — около 120 километров


РСЗО «Чучхе-100».
Источник: Кадр: tsargrad.tv

Военные эксперты отметили важность появления северокорейской РСЗО на фронте

Боевая машина от КНДР поможет Российской армии эффективнее противостоять артиллерии НАТО, которая имеется у Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Поставки передовых артиллерийских и ракетных систем Северной Кореей позволят России в значительной степени нейтрализовать превосходство натовской артиллерии в дальнобойности и точности, что сразу же скажется на результативности контрбатарейной борьбы

Влад Шлепченко

военный обозреватель

По его мнению, вместе с «Чучхе» артиллерия и минометы российских войск смогут более эффективно работать по позициям ВСУ, получая дополнительно крупные поставки снарядов советских калибров.


РСЗО «Чучхе-100».
Источник: KCNA / Reuters

Военные КНДР участвовали в освобождении курского приграничья

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. В тот день от украинских подразделений был освобожден последний населенный пункт региона — село Горналь.

По его словам, общие потери ВСУ составили более 76 тысяч военнослужащих. Также уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.

Отдельно глава Генштаба поблагодарил северокорейских военных. Они действовали плечом к плечу с солдатами России и проявили стойкость, мужество и героизм, подчеркнул Герасимов.

«Хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины», — сказал он.

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