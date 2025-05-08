«Чучхе-100» из Северной Кореи начала бить по ВСУ в зоне СВО. Как она выглядит и на что способна?

Опубликовано видео удара северокорейской РСЗО «Чучхе-100» по ВСУ
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) появилась северокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Чучхе-100». Военкор Александр Коц показал кадры ее работы.
На опубликованном видео видна стоящая на дороге боевая машина, которая выпускает по цели реактивные снаряды. При этом место, где техника из КНДР вступила в бой, не уточняется.
Военкор отметил, что в совокупности с дронами-разведчиками «Чучхе-100» может помочь российским военнослужащим выбить такие «жирные» цели, как РСЗО HIMARS, ЗРС Patriot, штабы, тыловые коммуникации.
«И, что самое главное, боекомплекта для этой системы хватит надолго — у нашего корейского союзника очень развито снарядное производство», — написал Коц.
«Чучхе-100» — реактивная система залпового огня в калибре 240 миллиметров на шасси трехосного армейского грузовика. Дальность стрельбы — около 120 километров
|РСЗО «Чучхе-100».
|Источник: Кадр: tsargrad.tv
Военные эксперты отметили важность появления северокорейской РСЗО на фронте
Боевая машина от КНДР поможет Российской армии эффективнее противостоять артиллерии НАТО, которая имеется у Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
Влад Шлепченко
военный обозреватель
По его мнению, вместе с «Чучхе» артиллерия и минометы российских войск смогут более эффективно работать по позициям ВСУ, получая дополнительно крупные поставки снарядов советских калибров.
|РСЗО «Чучхе-100».
|Источник: KCNA / Reuters
Военные КНДР участвовали в освобождении курского приграничья
26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. В тот день от украинских подразделений был освобожден последний населенный пункт региона — село Горналь.
По его словам, общие потери ВСУ составили более 76 тысяч военнослужащих. Также уничтожено свыше 7700 единиц военной техники.
Отдельно глава Генштаба поблагодарил северокорейских военных. Они действовали плечом к плечу с солдатами России и проявили стойкость, мужество и героизм, подчеркнул Герасимов.
«Хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины», — сказал он.