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«РТ-Техприемка» пригласила студентов к работе над цифровой платформой MyBoards

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«РТ-Техприемка» пригласила студентов к работе над цифровой платформой MyBoards
«РТ-Техприемка» пригласила студентов к работе над цифровой платформой MyBoards.
Источник изображения: Фото: «РТ-Техприемка»

Учащимся дается возможность усовершенствовать функционал отечественного ИТ-сервиса для коллективной работы над проектами

Компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех запустила для студентов Волгоградского госуниверситета (ВолГУ) конкурс «Зачетная доска» на онлайн-платформе MyBoards. В рамках проекта студентам дается возможность усовершенствовать функционал отечественного ИТ-сервиса, который заместил ушедший из-за санкций иностранный продукт Miro для коллективной работы над проектами.

Участникам конкурса предлагается на выбор одна или несколько номинаций: креативная доска на любую студенческую тематику, идеи по совершенствованию функционала платформы, лучшее описание возникших ошибок при использовании доски. Для этого учащиеся и преподаватели вуза в течение месяца смогут знакомиться с функциональными возможностями российской цифровой разработки. Онлайн-сервис доступен для использования как индивидуально, так и в группах до трех человек.

MyBoards — собственная разработка компании «РТ-Техприемка». Платформа была запущена в сентябре 2024 года после ухода с отечественного рынка сервиса Miro и возникновения риска блокировки аккаунтов российских пользователей в иностранных ИТ-продуктах.

Студенты ВолГУ первыми получили доступ к обновленной версии системы, которая имеет ряд улучшений. Среди них: управление правами доступа, активация режима совместной работы, визуализация действий и их отслеживание в реальном времени. При этом все данные пользователей находятся под надежной защитой. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на другие вузы.

«Отечественную платформу MyBoards уже используют свыше пяти тысяч пользователей. Она востребована среди молодежи, поскольку помогает стимулировать креативное мышление и самостоятельную организацию учебной деятельности. В рамках проекта с ВолГУ студенты протестируют возможности цифровой платформы, а также смогут презентовать свои решения по улучшению интерфейса и функционала. Уверен, наш сервис станет „личным помощником“ для успешной учебы и творческого роста будущих специалистов», — отметил заместитель генерального директора по управлению проектами и цифровизации «РТ-Техприемки» Александр Леонов.

Оценивать студенческие проекты будет жюри, состоящее из представителей команды разработчиков продукта и руководителей АО «РТ-Техприемка». Подведение итогов состоится в июне 2025 года. Авторы лучших предложений получат призы.

Онлайн-доска — современное цифровое решение для эффективного ведения проектов, самостоятельной организации учебных, рабочих задач и взаимодействия в команде. На ней представлен широкий спектр гибких шаблонов и простых инструментов, которые дополняются новым функционалом, делающим сервис еще удобнее.

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