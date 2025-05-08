Операция "Красный порошок". Будет ли ядерная война между Индией и Пакистаном?

Полковник Ходаренок: конфликт Индии и Пакистана не дойдет до ядерной войны

Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном существенно обострился: стороны уже обменялись ракетно-авиационными ударами. Как далеко может зайти это вооруженное противостояние, могут ли Нью-Дели и Исламабад перейти к применению ядерного оружия и при чем тут красный порошок - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

История конфликта

Индия и Пакистан далеко не один раз за последние 80 лет воевали друг с другом. Не считая мелких пограничных инцидентов, можно, по крайней мере, выделить три крупные войны: Первая индо-пакистанская война (другое название - Первая кашмирская война) - 1947-1949; Вторая индо-пакистанская война (Вторая кашмирская война) - 1965; Третья индо-пакистанская война - 1971. Последнее вооруженное противостояние было связано с войной за независимость Бангладеш.

Помимо трех войн, в 1984 году произошел пограничный конфликт на леднике Сиачен. В 2003 году на Сиачене вступил в силу договор о прекращении огня.

В 1999 году Пакистаном была спровоцирована Каргильская война, которая не носила широкомасштабного характера. Официально Исламабад отрицает участие своих вооруженных сил в этой войне.

В феврале 2019 года произошел очередной конфликт из-за совершенного 14 февраля в штате Джамму и Кашмир теракта, в результате которого погибли 45 сотрудников Сил центрального резерва полиции Индии.

Операция "Синдур"

В апреле 2025 года из-за убийства индийских туристов в штате Джамму и Кашмир Вооруженные силы Индии заявили о проведении операции «Синдур» (название индийского ритуального порошка красного цвета, который замужние женщины наносят в пробор волос и на лоб).

Как пишет The Times of India, cиндур - это знак замужних индуистских женщин. Cвидетели рассказали, что террористы выбирали и расстреливали мужчин-индуистов.

«Название операции напрямую связано с образом «скорбящей жены», который стал символом теракта в Пахалгаме. Образ Химанши Нарвал, сидящей рядом со своим погибшим мужем, офицером ВМС лейтенантом Винаем Нарвалом, стал образом трагедии. Она была замужем всего шесть дней и приехала в Кашмир на медовый месяц», - отмечает издание.

Ядерный фактор

В майском противостоянии 2025 года в отличие от всех предыдущих войн и конфликтов есть новый фактор - в настоящее время Индия и Пакистан являются ракетно-ядерными державами.

18 мая 1974 года Индия произвела свое первое (тайное) испытание ядерного оружия, которое получило название «Улыбающийся Будда». Вторая серия испытаний ядерного оружия Дели была проведена в 1998 году (операция «Шакти»).

К основным средствам доставки ядерных боевых частей в Индии относятся: баллистические ракеты малой дальности «Агни-I» (700 км); баллистические ракеты средней дальности «Агни-II» (2500 км); баллистические ракеты средней дальности «Агни-III» (3500 км); межконтинентальные баллистические ракеты «Агни-IV» (4000 км) и «Агни-V» (примерно 8000 км); баллистические ракеты подводных лодок К-15 «Сагарика» на подводных лодках класса «Арихант», многофункциональные самолеты Су-30МКИ и Dassault Mirage 2000.

Что касается Пакистана, то 28 мая 1998 года, всего через несколько недель после проведения Индией второго ядерного испытания (операция «Шакти»), Пакистан взорвал пять ядерных устройств в горах Рас-Кох в районе Чагай, Белуджистан. Эта операция в Исламабаде была названа «Чагай-1».

Пакистан в составе своих стратегических ядерных сил имеет несколько типов мобильных баллистических ракет: Ghaznavi, Abdali, Shaheen-I, Shaheen-II, Shaheen-III. Последние имеют дальность до 2750 км и могут поражать цели на всей территории Индии. К средствам доставки ядерного оружия относятся также «Хатф», крылатые ракеты «Бабур» и «Раад», истребители F-16 и JF-17.

Согласно исследованию Федерации американских ученых (FAS), по состоянию на начало 2025 года Индия обладает 180 ядерными боевыми частями, а Пакистан - 170. Этого вполне достаточно, чтобы устроить кромешный ад на всем полуострове Индостан. Обмен ракетно-ядерными ударами со стороны Индии и Пакистана в условиях чрезвычайно густонаселенной местности (только в одном индийском Мумбае проживает более 21 млн чел.) приведет к многомиллионным жертвам.

Теперь о главном. Будет ли пущено в ход ракетно-ядерное оружие в ходе очередного конфликта между Индией и Пакистаном? Скорее всего, нет. Надо полагать, что и в Нью-Дели, и Исламабаде в этом плане возобладает здравый смысл и реализм.

К примеру, Пакистан не станет начинать эскалацию конфликта с Индией, если та прекратит свою военную операцию и другие агрессивные действия. Об этом уже заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

Он подчеркнул, что Пакистан не принимает никаких действий против Индии. Если Нью-Дели отступит, то Исламабад непременно прекратит свои военные действия.

Так что, скорее всего, после обмена ударами конвенциональным оружием стороны приступят к консультациям и переговорам. И ядерные арсеналы сторон послужат в этом случае сильным сдерживающим фактором.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок