США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь.

Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто устроил диверсию на российских газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Так он ответил журналистам на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

"Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", – ответил президент США. Трамп также опроверг вину России, напомнив, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме был против строительства "Северных потоков".

Позже Джо Байден ввел санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG – и газ по трубопроводу так и не пошел. В сентябре 2022 года был совершен подрыв обоих "Северных потоков", из четырех ниток уцелела лишь одна. ФСБ России квалифицировала подрыв как акт международного терроризма.

Причины произошедшего официально до сих пор не названы. Дания и Швеция проводили свои расследования. Но Стокгольм не нашел подозреваемых, а датская полиция завершила расследование из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела. Таким образом, Германия осталась единственной европейской страной, которая продолжает расследование.

В свою очередь немецкие издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD проводили собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех украинских дайверов – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, однако он скрывается на Украине.

По мнению экспертов, Трамп не блефует и знает тех, кто стоит за этой диверсией. Однако главный вопрос в том, как он намерен воспользоваться этой информацией, которая способна повлиять на дальнейшую судьбу газопроводов.

"Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление о "Северных потоках" вызывает целый ряд вопросов.

В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов", – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

"Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев", – считает собеседник. Причем признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

"Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок", – предположил аналитик.

Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль предыдущей администрации США в этом вопросе. По мнению Юшкова, в таком случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то "выторговать".

"То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил за это США", – рассуждает специалист.

Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. "Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы", – полагает Юшков.

Американист Дмитрий Дробницкий тоже не исключает полной осведомленности Трампа о том, "что было связано с операцией по подрыву "Северных потоков", однако президент США вряд ли станет с помощью нее давить на своих недоброжелателей: "Можно обладать любой информацией, но пока вы прямо не обозначили, кто ваши враги, вам она не поможет".

Впрочем, как подчеркивает политолог-американист Малек Дудаков, своим заявлением Трамп возложил всю ответственность за диверсию на предыдущую американскую администрацию. По мнению спикера, "никаких далеко идущих последствий это заявление нести не будет".

"Однако заявление Трампа вполне укладывается в его риторику о том, что Обама с Байденом начали войну на Украине, а он пытается ее закончить и договориться с Россией. При этом Трамп напоминает, что сам был против "Северных потоков". Это вполне типичная риторика президента США. Он постоянно использует ее, когда пытается доступным языком объяснить своему электорату сложные геополитические вещи", – сказал Дудаков.

Иной точки зрения придерживается профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. По его словам, окружение Трампа хотело бы приобрести "Северные потоки", а сам президент США теперь обладает рычагом давления на европейцев: "Трамп вступает в торг, желая получить свою долю бесплатно".

Еще один замысел Трампа заключается в том, чтобы "окружить Европу энергокольцом",

которое может иметь несколько составляющих – это поставки трубопроводного газа из России, Норвегии, а также поставки СПГ из разных стран, включая африканские. Таким образом, речь может идти о крупном бизнес-проекте.

Баширов допускает, что Трамп добьется своего – и США, видимо, получат контроль над "Северными потоками", став новым оператором газопроводов. К тому же ранее американский инвестор Стивен Линч уже заявлял о возможности выкупа "Северного потока – 2" и обращался к правительству США с просьбой выдать лицензию на участие в торгах в случае продажи этого актива.

"Трамп, очевидно, пытается договориться с Россией относительно ценовой политики, ведь газ, который можно поставлять по "Северным потокам", будет российским. То же самое может касаться и газа, который шел бы через украинскую газотранспортную систему – ведь Трамп ее практически забрал себе с помощью сделки по ресурсам", – заключил Баширов.

Андрей Резчиков