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ТАСС

"Высокоточные комплексы" поставили в войска новую партию БМП-3

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Машины оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) в преддверии Дня Победы поставил в войска новую партию БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отгрузил государственному заказчику новую партию военной техники. В войска поступили боевые машины пехоты БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты", - сказали в Ростехе.

Там отметили, что боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Также каждая БМП получила "накидку" - комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"БМП-3 зарекомендовала себя в зоне СВО и как боевая машина пехоты, и как легкий танк. Военные положительно отзываются об этой технике. В частности, отмечается ее высокая подвижность и проходимость, что важно на сложных грунтах и бездорожье, а также мощная 100-миллиметровая пушка, позволяющая поражать любые цели на поле боя. С полным комплектом дополнительной защиты БМП-3 сохраняет свою высокую мобильность, при этом ее живучесть вырастает в разы. Боевой опыт показывает, что доработанная "тройка" - это современная универсальная машина с высокой эффективностью", - сказал член бюро Союза машиностроителей России, индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, слова которого приводят в пресс-службе.

В Ростехе отметили, что выпуск бронетехники на предприятиях "Высокоточных комплексов" идет в круглосуточном режиме. Сотрудники холдинга не прекращают модернизировать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции. 

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Страны
Россия
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БМП-3
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