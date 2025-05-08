Компания Boeing поставила СВ США четвертый вертолет CH-47F "Чинук" Блок.2

ЦАМТО, 7 мая. Компания Boeing объявила о поставке Сухопутным войскам США четвертого серийного тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук" Блок.2.

Поставка СВ США вертолетов конфигурации Блок.2 началась в июне 2024 года: три CH-47F были переданы в состав 101-й воздушно-десантной дивизии, где они использовались для войсковых испытаний.

На текущий момент компания Boeing заключила контракты на 9 из 465 запланированных к поставке СВ США вертолетов. Кроме того, ведутся работы в рамках экспортных контрактов. CH-47F "Чинук" Блок.2 заказаны ВС Великобритании, Германии и Японии. Продолжаются поставки вертолетов MH-47G "Чинук" Блок.2 Силам специальных операций США.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2017 года СВ США заключили с компанией Boeing соглашение стоимостью 276,641 млн. долл. на разработку проекта и поставку трех опытных образцов тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук" Блок.2. Целью программы усовершенствования CH-47F является увеличение возможностей по перевозке грузов и повышение унификации флота США и стран-союзниц, позволяющее снизить затраты на техническое обслуживание. Первый полет опытный образец совершил в марте 2019 года.

В октябре 2021 года СВ США подписали с Boeing контракт на сумму 136 млн. долл. на поставку первой партии из четырех серийных CH-47F "Чинук" Блок.2. Их сборка началась в апреле 2022 года.

Первый CH-47F "Чинук" Блок.2 Boeing передала командованию Сухопутных войск США 1 июля 2024 года, второй – в сентябре 2024 года, третий – в январе 2025 года. В общей сложности СВ США, планируют модернизировать 465 вертолетов CH-47F до новой конфигурации Блок.2.

Как заявляет компания, благодаря усовершенствованиям трансмиссии и планера конструкция Блок.2 стала прочнее, максимальный взлетный вес вырос на 4000 фунтов и значительно увеличилась грузоподъемность. Кроме того, инновационные изменения в топливной системе увеличили радиус действия. По оценке Boeing, проводимые работы позволят эксплуатировать линейку вертолетов "Чинук" еще как минимум 40 лет.