Войти
ЦАМТО

Компания Boeing поставила СВ США четвертый вертолет CH-47F "Чинук" Блок.2

269
0
0
Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 7 мая. Компания Boeing объявила о поставке Сухопутным войскам США четвертого серийного тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук" Блок.2.

Поставка СВ США вертолетов конфигурации Блок.2 началась в июне 2024 года: три CH-47F были переданы в состав 101-й воздушно-десантной дивизии, где они использовались для войсковых испытаний.

На текущий момент компания Boeing заключила контракты на 9 из 465 запланированных к поставке СВ США вертолетов. Кроме того, ведутся работы в рамках экспортных контрактов. CH-47F "Чинук" Блок.2 заказаны ВС Великобритании, Германии и Японии. Продолжаются поставки вертолетов MH-47G "Чинук" Блок.2 Силам специальных операций США.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2017 года СВ США заключили с компанией Boeing соглашение стоимостью 276,641 млн. долл. на разработку проекта и поставку трех опытных образцов тяжелого транспортного вертолета CH-47F "Чинук" Блок.2. Целью программы усовершенствования CH-47F является увеличение возможностей по перевозке грузов и повышение унификации флота США и стран-союзниц, позволяющее снизить затраты на техническое обслуживание. Первый полет опытный образец совершил в марте 2019 года.

В октябре 2021 года СВ США подписали с Boeing контракт на сумму 136 млн. долл. на поставку первой партии из четырех серийных CH-47F "Чинук" Блок.2. Их сборка началась в апреле 2022 года.

Первый CH-47F "Чинук" Блок.2 Boeing передала командованию Сухопутных войск США 1 июля 2024 года, второй – в сентябре 2024 года, третий – в январе 2025 года. В общей сложности СВ США, планируют модернизировать 465 вертолетов CH-47F до новой конфигурации Блок.2.

Как заявляет компания, благодаря усовершенствованиям трансмиссии и планера конструкция Блок.2 стала прочнее, максимальный взлетный вес вырос на 4000 фунтов и значительно увеличилась грузоподъемность. Кроме того, инновационные изменения в топливной системе увеличили радиус действия. По оценке Boeing, проводимые работы позволят эксплуатировать линейку вертолетов "Чинук" еще как минимум 40 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Япония
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 11:32
  • 181
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 06:15
  • 8779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность
  • 07.05 18:52
  • 4
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 07.05 18:07
  • 26
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.05 18:05
  • 41
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 11:03
  • 0
Латвийские настроения. Часть 1
  • 07.05 00:13
  • 0
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"