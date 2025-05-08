Войти
Lenta.ru

SpaceX разрешили проводить до 25 запусков Starship в год

266
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Американский регулятор разрешил SpaceX проводить до 25 запусков Starship в год

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило компании SpaceX проводить до 25 запусков многоразовой транспортной системы Starship в год с площадки в Техасе. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Разрешение на пятикратное увеличение частоты пусков было получено компанией после того, как американский регулятор завершил проведение экологической экспертизы, показавшей, что рост числа стартов системы не приведет к существенному воздействию на окружающую среду, как утверждалось ранее.

В марте издание сообщило, что НАСА разрешило использовать перспективную систему Starship компании SpaceX для запуска своих научных аппаратов.

В том же месяце SpaceNews заметило, что регулятор потребовал от SpaceX расследовать вторую подряд потерю корабля Starship, произошедшую в ходе восьмых летных испытаний одноименной многоразовой транспортной системы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 11:32
  • 181
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 06:15
  • 8779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность
  • 07.05 18:52
  • 4
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 07.05 18:07
  • 26
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.05 18:05
  • 41
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 11:03
  • 0
Латвийские настроения. Часть 1
  • 07.05 00:13
  • 0
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"