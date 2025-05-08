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Военное обозрение

Власти Бразилии намерены заключить с РФ крупную сделку по производству СПГ и освоению месторождений урана

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Источник изображения: topwar.ru

Визит президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву, приуроченный к празднованию 80-летия Победы, может стать началом масштабного сотрудничества наших стран в энергетической сфере. По данным бразильского издания Exame, стороны готовят ряд соглашений, включая совместные проекты по добыче урана и развитию инфраструктуры сжиженного природного газа.

В материале со ссылкой на источники говорится, что одним из ключевых пунктов переговоров станет создание совместного предприятия для освоения урановых месторождений в Бразилии. С российской стороны в сделке может участвовать «Техснабэкспорт» (входит в «Росатом»), а с бразильской – государственная корпорация Núcleo Brasil.

В то же время ещё одним перспективным направлением станет сотрудничество с российской компанией «НОВАТЭК» в сфере СПГ. Как говорится в статье, Бразилия заинтересована в привлечении наших технологий и инвестиций для развития терминалов, а также строительства СПГ-электростанций.

Наконец, помимо вышеупомянутых проектов, стороны планируют обсудить партнёрство в производстве удобрений и горнодобывающей промышленности.

Стоит отметить, что переговоры на высшем уровне уже начались – в конце апреля Владимир Путин и Лула да Силва провели предварительные консультации.

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Страны
Бразилия
Россия
Компании
Росатом
Техснабэкспорт
Персоны
Путин Владимир
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