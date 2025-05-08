«Израиль в сделку не входит»: Йеменские хуситы продолжат наносить удары по территории еврейского государства и атаковать израильские суда

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Йеменское движение «Ансар Алла» продолжит наносить удары по территории Израиля и атаковать израильские суда в Красном море, несмотря на соглашение с США. Об этом говорится в официальном заявлении хуситов.

Соглашение между движением «Ансар Алла» и США не распространяется на Израиль, йеменские хуситы не обещали американцам прекратить нападения на израильские суда и территорию. Согласно заявлению «парней в тапках», война с Израилем продолжится до момента освобождения сектора Газы.

Соглашение между Саной и Вашингтоном предусматривает прекращение американской агрессии против Йемена. (...) Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока помощь не достигнет Газы.

— заявил Мухаммед Абдель Салям.

Подтвердил эту информацию и глава Высшего политического совета «Ансар Алла» Махди аль-Машат, заявивший, что удары по территории Израиля продолжатся, сделка с американцами на еврейское государство не распространяется.

Накануне стало известно, что США и йеменское движение «Ансар Алла» при посредничестве Омана договорились о прекращении огня. В рамках сделки американцы сворачивают свою операцию, а хуситы обещают обеспечить свободный проход американским судам через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Ни о какой капитуляции хуситов, о чем накануне заявлял Трамп, речи не идет, США просто вышли из конфликта, потратив более одного миллиарда долларов и попытавшись сохранить лицо. Победить «парней в тапках» у них так и не получилось.