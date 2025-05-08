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Военное обозрение

Глава Европарламента угрожает оспорить в суде согласование Еврокомиссией повышения военных расходов

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Европарламента Роберта Метсола угрожает подать иск в суд против Еврокомиссии из-за стремления исполнительной власти блока согласовать оборонные расходы в обход его законодательной власти.

Таким образом, становится все более очевидным, что возможное повышение оборонных расходов стран Евросоюза вызывает все больше противоречий в Брюсселе, в том числе и среди различных структур объединения.

В то же время издание Euractiv явно недовольно «вялой» реакцией стран-членов Евросоюза на провозглашенный руководством Еврокомиссии оборонный проект на сумму 800 миллиардов евро. Только 14 стран из 27 государств-членов блока прислушались к призыву Урсулы фон дер Ляйен запросить больше фискального пространства для увеличения расходов на оборону. Речь о планах, касающихся увеличения военных расходов Евросоюза еще на 1,5% годового ВВП, при этом не нарушая строгих бюджетных правил блока. Озвученный Еврокомиссией план «перевооружения Европы», направленный на возможное противодействие пресловутой «российской угрозе».

По данным Еврокомиссии, повысить свои военные расходы в настоящее время согласились власти Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Финляндии, Греции, Венгрии, Польши, Португалии, Словении, Словакии и трех стран Прибалтики. Чехия и Хорватия ограничились обещанием подать соответствующую заявку.

Исходя из этого, вероятность того, что в конечном итоге воплотятся планы Еврокомиссии, касающиеся существенного увеличения оборонного бюджета ЕС, остается крайне низкой.

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