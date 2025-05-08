ОСК приступила к резке металла для атомного ледокола "Сталинград"

ЦАМТО, 7 мая. На Балтийском заводе ОСК началась резка металла для универсального атомного ледокола "Сталинград". Ледокол станет седьмым по счету судном проекта 22220, которое будет построено для ФГУП "Атомфлот".

Закладка судна запланирована на 2025 год, спуск на воду – на 2028 год, а передача заказчику – на декабрь 2030 года.

Новому российскому атомному ледоколу проекта 22220 присвоено имя "Сталинград" в честь героической обороны города Сталинграда во время Великой Отечественной войны. Решение о наименовании было поддержано президентом России Владимиром Путиным и направлено на сохранение исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда, а также на военно-патриотическое воспитание граждан страны.

Задача ледоколов проекта 22220 – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Балтийский завод ОСК уже построил и передал заказчику ледоколы "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Продолжается строительство ледоколов "Чукотка" и "Ленинград", а также многофункционального судна атомно-технологического обслуживания "Владимир Воробьев", предназначенного для работ по перезарядке реакторов ледоколов.

Основные характеристики ледокола проекта 22220: длина габаритная – 173,3 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,03 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,5 тыс. т, ледопроходимость – до 3 м.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".