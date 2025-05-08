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На верфи ST Engineering Marine заложен киль второго многоцелевого боевого корабля MRCV для ВМС Сингапура

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 7 мая. Командование ВМС Сингапура сообщило о состоявшейся на предприятии компании ST Engineering Marine Limited церемонии закладки киля второго многоцелевого боевого корабля MRCV (Multi-Role Combat Vessel).

В мероприятии принял участие начальник штаба ВМС Сингапура контр-адмирал Огастин Лим.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2023 года Министерство обороны Сингапура заключило с компанией Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) контракт на проектирование и строительство шести многоцелевых боевых кораблей MRCV.

Стоимость контракта не раскрывалась. Планируется, что шесть кораблей нового класса будут поставляться, начиная с 2028 года. Строительство платформ выполнит компания ST Engineering Marine Ltd. Предполагается, что корабли MRCV заменят принятые на вооружение в конце 1980-х годов ракетные корветы класса "Виктори", срок эксплуатации которых истекает.

Saab и датская судостроительная компания Odense Maritime Technology (OMT) стали разработчиками базового проекта MRCV. Позднее, не раскрывая подробностей, командование ВМС Сингапура сообщило, что Thales и Leonardo были выбраны поставщиками боевых систем для MRCV. Концепция корабля предполагает его оснащение системами искусственного интеллекта (ИИ) и анализа данных. Высокий уровень автоматизации и широкое применение необитаемых аппаратов позволят сократить численность экипажа без ущерба для боевых возможностей корабля.

Резка стали для строительства головного корабля MRCV началась на предприятии сингапурской компании ST Engineering Marine 8 марта 2024 года. Закладка киля состоялась 22 октября 2024 года.

Известно, что по размерам корабль MRCV будет немного больше фрегата (вероятно, его длина составит от 110 до 130 м, водоизмещение – около 8000 т). Он получит две интегрированных мачты. Судя по рендерным изображениям, в состав вооружения войдут: 76-мм артиллерийская установка группы Leonardo, установка вертикального пуска (УВП) с ЗУР VL MICA NG и Aster B1 NT в носовой части, а также пусковые установки ПКР Blue Spear в средней части. На летной палубе и в ангаре, помимо вертолетов, будут размещаться БЛА вертолетного типа. MRCV может служить "материнским кораблем" для дистанционно управляемых систем, транспортировать и применять различные БЛА и необитаемые надводные аппараты.

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Сингапуp
Компании
Leonardo
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