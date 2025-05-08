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Предприятие «Роскосмоса» запустит роботизированный комплекс

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Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос».

«Роскосмос»: На предприятии «Протон-ПМ» запустят роботизированный комплекс

На предприятии «Протон-ПМ» запустят роботизированный комплекс, позволяющий создавать керамические формы для литых заготовок деталей ракетной и авиационной техники. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Новое оборудование предполагается использовать, в частности, при производстве двигателей РД-191 носителей семейства «Ангара». Среди преимуществ комплекса — высокая степень автоматизации технологических процессов и контроля параметров.

В марте Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В феврале госкорпорация сообщила, что в Перми открыли производство двигателей РД-191 ракет семейства «Ангара».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-191
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Проекты
Плесецк
РТК
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