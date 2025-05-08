«Причина пока не установлена»: Истребитель F/A-18 Hornet финских ВВС упал при выполнении тренировочного полёта

F/A-18 Hornet финских ВВС. Фото иллюстрационное Источник изображения: topwar.ru

Финские ВВС лишились истребителя F/A-18 Hornet, самолет упал сегодня, 7 мая, в районе аэропорта Рованиеми в Лапландии. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Финляндии.

Истребитель F/A-18 Hornet финских ВВС потерпел крушение при проведении тренировочного полета. Пилот катапультировался, его уже обнаружили и доставили медикам. Судя по тому, что пилот был один, упала одноместная версия истребителя F/A-18C Hornet, поскольку в составе финских ВВС есть и двухместные F/A-18D Hornet.

Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолет упал в районе аэропорта Рованиеми. Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили.

- говорится в сообщении.

Причины падения самолета не называются, предварительно, это «техническая причина», но окончательное заключение даст специальная комиссия, которая будет расследовать инцидент.

Стоит отметить, что сегодня стало известно о потере американскими ВМС аналогичного истребителя F/A-18 Hornet в двухместной версии, упавшего за борт при посадке на авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) в Красном море. До этого с авианосца в конце апреля этого года упал еще один истребитель F/A-18 Hornet.