«Причина пока не установлена»: Истребитель F/A-18 Hornet финских ВВС упал при выполнении тренировочного полёта

F/A-18 Hornet финских ВВС. Фото иллюстрационное
Источник изображения: topwar.ru
Финские ВВС лишились истребителя F/A-18 Hornet, самолет упал сегодня, 7 мая, в районе аэропорта Рованиеми в Лапландии. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Финляндии.
Истребитель F/A-18 Hornet финских ВВС потерпел крушение при проведении тренировочного полета. Пилот катапультировался, его уже обнаружили и доставили медикам. Судя по тому, что пилот был один, упала одноместная версия истребителя F/A-18C Hornet, поскольку в составе финских ВВС есть и двухместные F/A-18D Hornet.
- говорится в сообщении.
Причины падения самолета не называются, предварительно, это «техническая причина», но окончательное заключение даст специальная комиссия, которая будет расследовать инцидент.
Стоит отметить, что сегодня стало известно о потере американскими ВМС аналогичного истребителя F/A-18 Hornet в двухместной версии, упавшего за борт при посадке на авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) в Красном море. До этого с авианосца в конце апреля этого года упал еще один истребитель F/A-18 Hornet.