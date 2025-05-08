Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты еще в 2003 году приобрели у украинских поставщиков четыре единицы бронетехники. Речь идет о танках Т-80УД.

И вот недавно в США провели испытания модифицированного танка Т-80УД, поставленного Украиной. Он был замечен в момент перевозки автотранспортом в штате Аризона. Вероятно, техника возвращалась с полигона Юма после испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

Некоторые эксперты предполагают, что данный танк появился якобы после доработки Т-84 «Оплот» украинского производства, и техника получила наименование Т-80УД, которое носит советский танк, созданный в 1987 году.

Источник изображения: topwar.ru

Т-84 поступил на вооружение ВСУ в 2000 году. Но тогда Киев не имел возможности изготовить такие танки в количестве, достаточном для оснащения ими своих подразделений. В общей сложности украинский ВПК выпустил и поставил военным только десять единиц данной техники.

На полноценное финансирование ее производства у Минобороны Украины не было средств, поэтому деньги на изготовление четырех танков выделил «Укрспецэкспорт», который вскоре продал их в Соединенные Штаты.

В процессе модернизации танки оборудовали модулями динамической защиты «Нож» и комплексы активной защиты (КАЗ) «Дрозд».

Гораздо позже, уже в 2020 году американские военные приобрели у украинских партнеров для закупленной техники двигатели 6ТД-2Е, ракеты «Комбат» и аэрозольные гранаты ГД-1.

В прошлые десятилетия Киев активно торговал вооружением. Причем лишь незначительное его количество было выпущено после получения независимости, а большая часть досталась в наследство от Советского Союза. Собственно, для российской армии сейчас очень кстати, что после распада СССР Украина стала активно распродавать все, на что находились покупатели, включая советскую военную технику. Иначе сегодня, несмотря на свою «архаичность», она могла бы создать большие проблемы для наших военных, действующих на передовой в зоне проведения спецоперации.