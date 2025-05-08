Сеул предложил Оттаве план перевооружения армии и флота страны стоимостью более 20 млрд канадских долларов [$14,6 млрд] на фоне её напряжённых отношений с Вашингтоном.
- говорится в издании CBC News.
Соответствующее комплексное предложение канадскому правительству было сделано в марте. Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries пообещали уже к 2035 году передать флоту первые 4 подлодки класса KSS-III и построить объекты технического обслуживания. Эта программа обойдётся в сумму от $14,6 до 17,5 млрд.
Hanwha Aerospace предложила поставки стоимостью $730 млн для нужд армии: САУ и РСЗО, аналогичных американской HIMARS, а также крупный пакет бронетехники для восполнения пробелов в гусеничных бронемашинах. В то же время Korean Aerospace Industries выразила заинтересованность в продаже самолётов FA-50.
- отмечается в издании.
По словам автора, это беспрецедентная дипломатическая и коммерческая попытка выдавить традиционных поставщиков из США и Европы. Однако, как он поясняет, южнокорейские деятели с большим скептицизмом относятся к тому, что Канада всерьёз намерена избавиться от зависимости от американского ВПК.
- пояснили в Минобороны страны.
Теперь же Южная Корея рассчитывает стать к 2027 году четвёртым по величине производителем оружия в мире. На этом фоне Сеул обещает закрыть все потребности Канады, которая, как указывается, испытывает трудности с поставками матчасти своим экспедиционным подразделениям в Латвии, включая современное противотанковое вооружение, системы ПВО и средства борьбы с БПЛА.
- отметил генерал-лейтенант Майк Райт, когда его спросили, доволен ли он оснащением войск, участвующих в миссии НАТО в Латвии.
- заявил Дэйв Перри, президент Канадского института глобальных отношений.
Он поддерживает ВТС с Южной Кореей за «поставки огромного количества оборудования в очень короткие сроки», что показало сотрудничество с Польшей.
- отметили в связи с этим в американской прессе.
Как указывается, ближайшие месяцы станут решающими в части возможного военно-технического сближения Сеула и Оттавы. Они покажут, готова ли Канада резко диверсифицировать поставки и перейти к сотрудничеству с совершенно новым для неё партнёром.