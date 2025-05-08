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Военное обозрение

«Южная Корея бросает вызов влиянию США»: Сеул предложил перевооружить войска Канады

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KSS-III

Сеул предложил Оттаве план перевооружения армии и флота страны стоимостью более 20 млрд канадских долларов [$14,6 млрд] на фоне её напряжённых отношений с Вашингтоном.

Южнокорейские концерны при полной поддержке своих властей пообещали быстро заменить стареющие подводные лодки, увеличить огневую мощь армии и помочь возродить оборонную промышленность страны

- говорится в издании CBC News.

Соответствующее комплексное предложение канадскому правительству было сделано в марте. Hanwha Ocean и Hyundai Heavy Industries пообещали уже к 2035 году передать флоту первые 4 подлодки класса KSS-III и построить объекты технического обслуживания. Эта программа обойдётся в сумму от $14,6 до 17,5 млрд.

Hanwha Aerospace предложила поставки стоимостью $730 млн для нужд армии: САУ и РСЗО, аналогичных американской HIMARS, а также крупный пакет бронетехники для восполнения пробелов в гусеничных бронемашинах. В то же время Korean Aerospace Industries выразила заинтересованность в продаже самолётов FA-50.

Пока Оттава пересматривает контракты на поставку оружия из США, южнокорейские производители стремятся пополнить истощённые канадские вооружённые силы всем необходимым, от гаубиц до подлодок

- отмечается в издании.

По словам автора, это беспрецедентная дипломатическая и коммерческая попытка выдавить традиционных поставщиков из США и Европы. Однако, как он поясняет, южнокорейские деятели с большим скептицизмом относятся к тому, что Канада всерьёз намерена избавиться от зависимости от американского ВПК.

До подписания крупного контракта с Польшей репутация Кореи как экспортёра оборонной продукции была не такой уж высокой

- пояснили в Минобороны страны.

САУ K9 и ТЗМ K10

Теперь же Южная Корея рассчитывает стать к 2027 году четвёртым по величине производителем оружия в мире. На этом фоне Сеул обещает закрыть все потребности Канады, которая, как указывается, испытывает трудности с поставками матчасти своим экспедиционным подразделениям в Латвии, включая современное противотанковое вооружение, системы ПВО и средства борьбы с БПЛА.

Армия, которая у нас сейчас имеется, это не та армия, которая нужна нам в будущем

- отметил генерал-лейтенант Майк Райт, когда его спросили, доволен ли он оснащением войск, участвующих в миссии НАТО в Латвии.

Из-за того, что правительства десятилетиями откладывали решение проблемы, мы подошли к тому моменту, когда у нас не осталось выбора. Наше оборудование в некоторых случаях буквально превратилось в ржавчину

- заявил Дэйв Перри, президент Канадского института глобальных отношений.

Он поддерживает ВТС с Южной Кореей за «поставки огромного количества оборудования в очень короткие сроки», что показало сотрудничество с Польшей.

Южная Корея бросает вызов влиянию США, предлагая подобные сделки

- отметили в связи с этим в американской прессе.

Как указывается, ближайшие месяцы станут решающими в части возможного военно-технического сближения Сеула и Оттавы. Они покажут, готова ли Канада резко диверсифицировать поставки и перейти к сотрудничеству с совершенно новым для неё партнёром.

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