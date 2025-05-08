Hanwha Aerospace в рамках программы CROMO предлагает ВС Чили семейство ББМ "Тигон"

ЦАМТО, 7 мая. Южнокорейская компания Hanwha Aerospace предлагает семейство боевых бронированных машин "Тигон" (Tigon) в рамках программы CROMO Вооруженных сил Чили.

Как сообщает Infodefensa.com, Hanwha Aerospace совместно с Hanwha Systems и Hanwha Ocean, основными оборонными дочерними компаниями Hanwha Group, приняла участие в презентации Korea Defense Day 2025, в рамках которой представила семейство ББМ "Тигон" в конфигурациях 4x4, 6x6 и 8x8 в качестве предложения для программы колесных бронемашин следующего поколения для чилийской армии.

Мероприятие состоялось 28 апреля в Сантьяго, и было организовано Южнокорейским государственным торговым представительством (KOTRA) и посольством Южной Кореи в Чили.

Компания Hanwha Aerospace заявила, что может предложить индивидуальные решения, передачу технологий, совместное производство и программы обучения конкретно под чилийский проект CROMO.

Проект CROMO предполагает замену парка колесной бронетехники чилийских Сухопутных войск на базе машины нового поколения. В нем должен быть представлен набор решений, разработанных с учетом конкретных оперативных потребностей чилийской армии.

Согласно презентационной документации Hanwha Aerospace, "Тигон" с колесной формулой 4x4 допускает интеграцию широкого спектра специального оборудования. Благодаря боевой массе в 14 т и высокой степени защиты, машина пригодна для различных условий эксплуатации, в том числе для обеспечения общественной безопасности. Эта версия оснащена противоминной защитой "Уровня 3" по стандарту STANAG 4569 и баллистической защитой "Уровня 4". Доступна в 15 модификациях, включая варианты для перевозки личного состава, разведывательной, инженерной, ремонтно-эвакуационной, санитарной и командной машины.

ББМ "Тигон" 6x6 весит 21 т и рассчитана на перевозку до 11 десантников. Она оснащена двигателем Caterpillar C9.3 мощностью 525 л.с., развивает максимальную скорость по шоссе 110 км/ч, имеет запас хода в 800 км. Может быть оснащена различными дистанционно управляемыми модулями вооружения (ДУМВ) и необитаемыми башнями, включая 7,62-мм и 12,7-мм, а также 30-мм необитаемую башню в версии колесной боевой машины пехоты (БМП).

"Тигон" 8x8 имеет массу от 32 до 34 т в зависимости от версии. Она оснащена двигателем мощностью 700 л.с., развивает максимальную скорость 100 км/ч, имеет запас хода до 800 км. Как и "Тигон" 6x6, может перевозить 11 человек личного состава, и, кроме того, использовать 105-мм орудие в версии бронемашины с тяжелым вооружением (БМТВ).

"Тигон" с колесными формулами 6x6 и 8x8 оснащены броней STANAG 4569 и обеспечивают защиту от мин до "Уровня 4" и баллистическую защиту до "Уровня 6". Версия 8x8 выпускается в нескольких модификациях, включая: бронетранспортер, БМП с 30-мм пушкой, БМТВ со 105-мм пушкой, 120-мм самоходный миномет и ПТРК с шестью противотанковыми ракетами TAipers (Cheongeom) с дальностью стрельбы 8 км.

В ходе мероприятия компания Hanwha Aerospace представила комплексную стратегию локализации и решений по техническому обслуживанию и ремонту, разработанных специально для Чили с целью содействия долгосрочному оборонному сотрудничеству.

"Наша цель – наладить стратегическое партнерство с Чили. Также мы рассчитываем укрепить свои позиции в качестве поставщика комплексных оборонных решений в регионе Южной Америки в целом", – заявил представитель Hanwha Aerospace.