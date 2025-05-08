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Стало известно о планах США применить ядерное оружие против Северной Кореи

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Фото: Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Handout / Reuters
Фото: Air Force / Staff Sgt. Roidan Carlson / Handout / Reuters.

19FortyFive: В ходе Корейской войны США планировали применить ЯО против Пхеньяна

В ходе Корейской войны США планировали применить ядерное оружие (ЯО) против Пхеньяна. Об этом стало известно американскому изданию 19FortyFive.

«Многие, возможно, не знают, но Соединенные Штаты были близки к тому, чтобы нанести ядерный удар по Северной Корее и Китаю в начале Корейской войны в 1950 году», — пишет обозреватель Стив Балестриери.

Автор напоминает, что на пресс-конференции 30 ноября 1950 года президент США Гарри Трумэн заявлял, что он всерьез рассматривал возможность использования ЯО в конфликте, после чего премьер-министр Великобритании Клемент Эттли поспешил в Вашингтон, где выразил свою обеспокоенность планами США.

Балестриери отмечает, что вступление в конфликт китайской стороны привело к тому, что американский генерал Дуглас Макартур хотел бомбить Маньчжурию ЯО. В частности, из 300 подходящих для этого бомб Макартур хотел получить в свое распоряжение 50.

«Предложения поступили от всех войск, и каждый генерал имел свой план. Именно тогда Трумэн объявил, что США рассматривают возможность использования ЯО против Северной Кореи», — уверяет Балестриери.

Обозреватель резюмировал, что некоторое время спустя Трумэн уволил Макартура, место которого занял генерал Мэтью Риджуэй.

В апреле агентство «Ёнхап» со ссылкой на Минобороны сообщило, что Южная Корея успешно запустила четвертый разведывательный спутник.

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Южная Корея
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Ядерный щит
ЯО
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