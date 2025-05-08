Главы оборонных ведомств Польши и Литвы обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.

Минск. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, находящаяся с визитом в Польше, встретилась с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В ходе встречи министры сосредоточились на поиске общих региональных решений и позиций по укреплению обороны северо-восточного фланга НАТО, уделяя равное внимание укреплению как трансатлантических, так и европейских связей в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

"Министры также обсудили предложенные Польшей механизмы финансирования европейской обороны, поддержку Украины и повестку дня предстоящего саммита НАТО", - добавили там.

"Мы должны больше инвестировать в оборону, инвестировать сейчас и инвестировать именно в оборону, не расширяя искусственно концепцию финансирования обороны - мы последовательно будем придерживаться общей и твердой позиции на предстоящем саммите НАТО в Гааге", - прокомментировала итоги переговоров Шакалене, которую цитирует пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что Литва и Польша активно сотрудничают в рамках НАТО и ЕС, стремясь укрепить восточный фланг альянса - от совместных военных учений до инфраструктурных проектов, таких как развитие линии обороны вдоль границы ЕС с Россией и Белоруссией. "Стратегическое значение Сувалкского коридора еще больше подчеркивает необходимость координации действий по предотвращению возможной изоляции стран Балтии", - говорится в пресс-релизе.