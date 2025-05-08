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Военное обозрение

«Один - себе, второй - Украине»: Литва планирует запустить производство безэкипажных катеров Magura V5 по схеме «1+1»

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Источник изображения: topwar.ru

Литва планирует освоить выпуск безэкипажных катеров, взяв за основу украинский морской беспилотник Magura V5. Об этом заявила министр обороны республики Довиле Шакалене.

Литва рассматривает вариант запуска в республике производства безэкипажных катеров по схеме «1+1», когда один беспилотник будет передаваться в состав литовских ВМС, а второй отправляться на Украину. Выпускать планируют морской беспилотник Magura V5, именно он больше всего заинтересовал литовских военных. Однако выбор не окончательный, возможны и другие варианты.

Magura, как по мне, — это замечательное военное изделие. (...) Мы оплачиваем производство двух единиц оружия, одна из которых передается Украине, а другая остается в Литве, но мы платим за обе.

- заявила Шакалене.

Однако всё это только планы на будущее, на данный момент есть только заявление министра обороны Литвы и желание Киева получить бесплатно как можно больше безэкипажных катеров. Но всё упирается в деньги. Если Вильнюс найдет средства на создание нового производства, то ВМС Литвы пополнится морскими беспилотниками, а если нет, то всё останется на уровне заявлений.

Стоит отметить, что в конце ноября прошлого года российским военным достался абсолютно целый безэкипажный катер MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V5), который был обнаружен на западном побережье Крыма в районе Донузлава, недалеко от Евпатории. Согласно данным из открытых источников, беспилотник имеет длину 5,5 метра, ширину 1,5 метра и может нести до 320 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость составляет почти 40 км/ч, а максимальная – более 75 км/ч. Дальность действия превышает 800 км.

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