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Военное обозрение

Нацразведка США выпустила директиву для американских спецслужб, потребовав усилить сбор разведданных по Гренландии

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты активизировали сбор разведданных по Гренландии, Вашингтон не намерен отступать от своих планов заполучить остров. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Национальная разведка США на прошлой неделе разослала американским спецслужбам секретное предписание, в котором потребовала усилить сбор разведданных по Гренландии. В первую очередь разведку интересуют царящие на острове настроения, отношение к обретению независимости от Дании и переход под крыло США. Не забыли в Вашингтоне включить и вопрос о добыче американцами полезных ископаемых в Гренландии. Особое внимание требуется уделить поиску сторонников США.

Директиву получили Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности и другие силовые ведомства США.

Эта директива стала одним из первых шагов американской администрации, четко направленных на реализацию планов президента США Дональда Трампа по установлению контроля над островом,

— пишет издание.

В Национальной разведке США данную информацию никак не комментируют, но советник Трампа по разведке Тулси Габбард обвинила издание The Wall Street Journal в раскрытии «секретных данных», способных повлиять на национальную безопасность США.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия необходима США для «мировой безопасности», но на самом деле остров даст возможность США влезть в Арктику, чтобы противостоять там России и Китаю.

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