Войти
Ростех

Ростех разработал сверхточные приборы для контроля качества микроэлектроники

279
0
0
Ростех разработал сверхточные приборы для контроля качества микроэлектроники
Ростех разработал сверхточные приборы для контроля качества микроэлектроники.
Источник изображения: Фото: «Росэл»

Зондовые станции OmegaAir-150COAX, Terra-200 и Terra-200T по техническим характеристикам не уступают импортным аналогам, при этом выигрывая в цене

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал три новые модели зондовых станций. Эти высокоточные измерительные приборы необходимы для контроля качества и характеристик микроэлектронных компонентов. Изделия также помогут производителям строить и верифицировать математические модели элементов различных средств связи, что ускорит их изготовление и выход на рынок.

В средствах связи и сотовой телефонии, включая аппаратуру системы «ГЛОНАСС», авиационные и автомобильные радары, сети 5G и др., широко используются сверхвысокочастотные монолитные интегральные системы (МИС). При разработке и внедрении в серийное производство новых микроэлектронных устройств чрезвычайно важно проводить зондовый контроль элементов для точного соблюдения всех технических характеристик изделий.

Томский Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов (входит в «Росэл») разработал и уже вывел на российский рынок удобный и простой инструмент для решения подобных измерительных задач — специализированные зондовые станции. Ручная OmegaAir-150COAX и полуавтоматические Terra-200 и Terra-200T собираются и настраиваются под конкретный вид измерений и позволяют осуществлять качественное тестирование полупроводниковых приборов по постоянному току, а также в высокочастотном и сверхвысокочастотном диапазоне.

«OmegaAir-150COAX и обе станции Terra стали полноценной заменой на отечественном рынке зарубежных аналогов. Устройства не только дешевле, но и по техническим характеристикам не уступают импортным зондовым станциям. Это оборудование используют и предприятия, входящие в контур холдинга, подтверждая его эффективность и надежность», — рассказал генеральный директор холдинга «Росэл», член бюро Союза машиностроителей России Сергей Сахненко.

Ручная станция OmegaAir-150COAX предназначена для измерений и контроля электрических величин полупроводниковых пластин в ручном режиме в лабораторных помещениях. Полуавтоматические станции Terra-200 и Terra-200T — для измерений и контроля электрических характеристик устройств на неразделенных полупроводниковых пластинах в автоматическом режиме. Модификация полуавтоматической зондовой станции Terra-200T имеет возможность измерения параметров полупроводниковых приборов в диапазоне температур от −55 °С до +150 °С.

В комплект поставляемых зондовых станций входят: сама станция, микроскоп, манипуляторы для проведения измерений. Для полуавтоматического варианта станции также предусмотрено специальное программное обеспечение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СМР
Проекты
ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 11:32
  • 181
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 06:15
  • 8779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность
  • 07.05 18:52
  • 4
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 07.05 18:07
  • 26
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.05 18:05
  • 41
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 11:03
  • 0
Латвийские настроения. Часть 1
  • 07.05 00:13
  • 0
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"