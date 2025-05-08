Экспер Киселев: Запад продолжает наращивать поставки техники через Закарпатье

Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.

По словам военного эксперта, российские военные на передовой замечают, что ВСУ стали меньше использовать советских танков Т-64, а все больше появляется военной техники из Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Испании

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Страны Запада продолжают наращивать поставки оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины через железнодорожные станции Мукачево и Чоп в Закарпатской области. Эшелоны следуют под охраной, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

"Вооружения все больше и больше поставляют с Запада [на Украину]. Точно так же сообщают об этом и наши партизаны, что станции узловые. <...> Чоп, Мукачево - через них идут ежедневно вагоны закрытые. Большое количество нагнали всушников, Нацгвардию, полицию, которые смотрят, чтобы никто не снимал передвижение вагонов, и все эти процессы контролируют. Это говорит о том, что идет военное оборудование и идут боеприпасы", - сообщил Киселев.

По его словам, российские военные на передовой замечают, что ВСУ стали меньше использовать советских танков Т-64, а все больше и больше появляется военной техники из Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Испании.