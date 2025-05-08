Войти
ТАСС

Экспер Киселев: Запад продолжает наращивать поставки техники через Закарпатье

294
0
0
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

По словам военного эксперта, российские военные на передовой замечают, что ВСУ стали меньше использовать советских танков Т-64, а все больше появляется военной техники из Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Испании

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Страны Запада продолжают наращивать поставки оружия и боеприпасов Вооруженным силам Украины через железнодорожные станции Мукачево и Чоп в Закарпатской области. Эшелоны следуют под охраной, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья.

"Вооружения все больше и больше поставляют с Запада [на Украину]. Точно так же сообщают об этом и наши партизаны, что станции узловые. <...> Чоп, Мукачево - через них идут ежедневно вагоны закрытые. Большое количество нагнали всушников, Нацгвардию, полицию, которые смотрят, чтобы никто не снимал передвижение вагонов, и все эти процессы контролируют. Это говорит о том, что идет военное оборудование и идут боеприпасы", - сообщил Киселев.

По его словам, российские военные на передовой замечают, что ВСУ стали меньше использовать советских танков Т-64, а все больше и больше появляется военной техники из Франции, Нидерландов, Германии, Италии, Испании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Италия
Нидерланды
Украина
Франция
Компании
Росгвардия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 11:32
  • 181
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 08.05 11:00
  • 1
Вэнс: США считают, что РФ просит по Украине слишком много, но хочет мира
  • 08.05 08:12
  • 101
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 08.05 06:15
  • 8779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.05 00:32
  • 1
Это наша Победа
  • 07.05 21:30
  • 0
Ответ на "Латвийские настроения. Часть 1"
  • 07.05 19:32
  • 1
Неприемлемый ущерб: теория, практика и индивидуальность
  • 07.05 18:52
  • 4
Сладков: Пришло время для корейской ЧВК?
  • 07.05 18:07
  • 26
МС-21 готовится к первому полету
  • 07.05 18:05
  • 41
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 11:03
  • 0
Латвийские настроения. Часть 1
  • 07.05 00:13
  • 0
О "козацком" менталитете
  • 06.05 23:54
  • 0
Ответ на "Военкор Сладков об атаке ВСУ на Новороссийск: в современной войне дронов нас бьют, и нас жалко"
  • 06.05 22:52
  • 0
Ответ на "Эксперт Федутинов: для борьбы с безэкипажными катерами можно задействовать БПЛА"
  • 06.05 20:15
  • 0
Ответ на "«Швейцарский нож королевского флота»: Британия распродаёт выведенные из эксплуатации десантные корабли класса Albion"