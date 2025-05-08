Спущен на воду третий минный тральщик, предназначенный для ВМС Бельгии

ЦАМТО, 7 мая. На верфи Kership в Ланестере (недалеко от Лорьяна) состоялся спуск на воду минного тральщика, строящегося в рамках совместно реализуемой Бельгией и Нидерландами программы rMCM (robotic Mine Counter Measure).

Тральщик, который получит название M942 "Брюгге", является пятым из 12 кораблей, строящихся в рамках программы rMCM, и третьим, предназначенным для ВМС Бельгии.

После спуска на воду "Брюгге" будет отбуксирован на предприятие компании Piriou в Конкарно (департамент Финистер), где завершится его оснащение оборудованием и проведены испытания.

Как сообщал ЦАМТО, проект поставки 12 новых минных тральщиков реализуется совместно министерствами обороны Бельгии и Нидерландов.

В мае 2019 года по результатам тендера контракт на поставку 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков был присужден консорциуму Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics). Официальная церемония заключения соглашения с министерствами обороны Бельгии и Нидерландов состоялась в июле 2019 года. По его условиям, каждая из двух стран закупает шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны, включая около сотни подводных беспилотных аппаратов. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

Резка стали для строительства головного минного тральщика, предназначенного для ВМС Бельгии, началась в июле 2021 года. На воду M940 "Остенде" был спущен в марте 2023 года. В тот же день был заложен киль второго корабля для ВМС Бельгии, M941 "Турне". Закладка киля третьего корабля для ВМС Бельгии, M942 "Брюгге", состоялась 31 января 2024 года. Ходовые испытания M940 "Остенде" начались 17 апреля 2025 года.

В мае 2024 года было объявлено, что по запросу консорциума Belgium Naval & Robotics график поставки первых четырех минных тральщиков будет изменен.

Так, первый корабль будет поставлен ВМС Бельгии не в 2024 году, как планировалось ранее, а летом 2025 года. Задержка поставки ВМС Нидерландов тральщика M840 "Флиссинген" составит от пяти до шести месяцев. Тральщики M941 "Турне" для ВМС Бельгии и M841 "Схевенинген" для ВМС Нидерландов будут переданы с опозданием на один и два месяца, соответственно. Ситуация должна нормализоваться после поставки пятого корабля серии в декабре 2026 года. Последняя платформа должна быть поставлена заказчикам в 2030 году.

В целях ускорения реализации программы rMCM были использованы возможности предприятия Piriou в Джурджу (Румыния). На этой верфи в январе 2025 года состоялась церемония закладки киля четвертого корабля для ВМС Бельгии, M943 "Льеж".

В феврале 2025 года представителями Бельгии, Нидерландов и Франции подписали официальное письмо о предоставлении Франции сублицензии, позволяющей использовать разработанный французской Naval Group в рамках программы rMCM проект минного тральщика. Соглашение предоставляет новому члену альянса равные права на конструкцию судна-платформы. В перспективе ВМС всех трех стран получат и будут применять аналогичные платформы, подобно состоявшим на вооружении в течение последних 40 лет тральщикам класса "Трипартит".

ВМС Франции получат корабли несколько измененного проекта.