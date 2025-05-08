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ЦАМТО

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил выполнение задач дальнего похода и вернулся в базу

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Фрегат "Адмирал Головко"
Фрегат "Адмирал Головко".
Источник изображения: CC BY 4.0 / /

ЦАМТО, 7 мая. В Североморске 6 мая состоялась встреча фрегата Северного флота "Адмирал Головко", который завершил выполнение задач своего первого дальнего похода и вернулся в базу.

Доклад об успешном выполнении поставленных задач экипажем корабля принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий флотом поздравил североморцев, принимавших участие в дальнем походе, с успешным решением всех поставленных задач и возвращением домой. Он отметил, что "поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки, что потребовало от вас высокого профессионализма, ответственности и выдержки".

"В течение 186 суток вы успешно решали задачи военно-морского присутствия, стратегического сдерживания, обеспечения свободы судоходства – конвоирования российских судов, способствовали развитию международного военно-морского сотрудничества. Впервые в истории российского Военно-морского флота фрегат "Адмирал Головко" совместно с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и подводной лодкой "Новороссийск" успешно применили гиперзвуковое оружие по групповой морской цели в акватории Средиземного моря, чем подтвердили свою высокую боевую готовность. Венцом похода стало участие в двустороннем российско-египетском военно-морском учении "Мост Дружбы-2025", результаты которого высоко оценили руководители учения", – подчеркнул вице-адмирал Константин Кабанцов на церемонии встречи корабля.

По поручению главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева командующий Северным флотом выразил экипажу благодарность за успешное выполнение поставленных задач, высокую морскую выучку и морскую культуру.

Дальний поход фрегата "Адмирал Головко" продолжался 186 суток. За кормой фрегата осталось более 32 тыс. морских миль. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат "Адмирал Головко" – это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота фрегат "Адмирал Головко" был принят в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения "Океан-2024", экипаж фрегата успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, в том числе крылатой ракетой "Калибр" из высокоширотных районов Арктики. С ноября 2024 года по май 2025 года фрегат выполнял задачи первого дальнего похода, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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