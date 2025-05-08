«Второй за последние дни»: Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) потерял ещё один истребитель в Красном море

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Американский авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75), находящийся в Красном море и участвующий в операции против йеменских хуситов, потерял еще один истребитель. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющимся данным, авианосец потерял уже два самолета за последние дни. Первый инцидент произошел в конце апреля, когда с палубы сорвался один из истребителей F/A-18E Super Hornet и затонул в Красном море. Произошло это во время маневра авианосца, пытавшегося уклониться от выпущенной хуситами ракеты. Так что этот самолет смело можно записывать на счет «парней в тапках».

Новый инцидент произошел на днях, точной информации нет, но предварительно, самолет упал в море при посадке. Как предполагается, причиной стала неисправность системы аэрофинишера, не сумевшего остановить садящийся самолет. Пилот и оператор систем вооружения катапультировались, получив незначительные травмы, их подобрал вертолет. Упавший истребитель лежит где-то на дне Красного моря, будут ли предприниматься попытки его поднятия, не сообщается.

Еще один истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman был потерян в Красном море... Истребитель упал в море и до сих пор не был извлечен,

— говорится в сообщении.

Пентагон не комментирует появившуюся информацию о потере самолета, но подтверждает, что авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) продолжает находиться в Красном море.