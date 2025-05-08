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Военное обозрение

«Это горящие истребители ВВС Индии»: показаны видео с уничтоженными самолётами

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Источник изображения: topwar.ru

После эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, о котором ранее писало «ВО», последовали первые сообщения о ходе военного противостояния.

Два подтверждённых случая сбития самолётов ВВС Индии уже зафиксированы

- заявили в Минобороны Пакистана CNN.

При этом было отмечено, что имеются и другие сообщения о многочисленных потерях, нанесённых противнику как на земле, так и в воздухе.

Обломки Rafale
Но я могу подтвердить, что по меньшей мере два самолёта ВВС Индии были сбиты

- отметил представитель военного ведомства.

По его словам, боевые действия ведутся в районе Бхатинды и Ахнура, отметив, что в воздухе «уже идёт сражение». Бхатинда – небольшой город в индийском штате Пенджаб, граничащий с Пакистаном, а Ахнур расположен на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Обломки Jaguar

В сети показаны видео с останками самолётов:

Это горящие истребители ВВС Индии

- пишут пакистанские ресурсы, выводы которых частично подтверждают индийские аналитики.

Местные обозреватели идентифицировали по одному истребителю французского происхождения Mirage 2000 и Rafale. На обломках последнего, запечатлённых в 15 км от Батинды, видна выгоревшая УРВВ MICA с пусковой установкой, которой снаряжается данный истребитель. В сети опубликованы кадры спасения лётчика этого самолёта местными жителями. Также сообщается о поражении истребителя Jaguar ВВС Индии (франко-британской разработки) дальнобойными ракетами PL-15 (китайского производства), выпущенными с самолётов J-10C.

Обломки Mirage 2000

Индийские ресурсы также публикуют последствия нанесения ракетного удара по штабу бригады вооружённых сил страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Mirage-2000
Rafale
SEPECAT Jaguar
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