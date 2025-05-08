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Интерфакс-АВН

Китай выразил сожаление по поводу ударов Индии по Пакистану

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Пекин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель МИД КНР заявил в среду, что Китай обеспокоен обострением отношений между Индией и Пакистаном, а также выразил сожаление в связи с ударами индийских ВВС по объектам в Пакистане.

"Китай сожалеет о военных действиях Индии, предпринятых сегодня рано утром, и обеспокоен текущими событиями", - говорится в распространенном МИД КНР заявлении.

Дипломат подчеркнул: "Китай выступает против всех форм терроризма. Мы призываем как Индию, так и Пакистан ставить на первое место мир и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые еще больше осложняют ситуацию".

Как сообщалось, в ночь на среду военные Индии нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

В индийской армии отметили, что проявили "значительную сдержанность в выборе целей и методов" ударов, а также заявили, что ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.

В то же время, как сообщило Geo TV, ссылаясь на власти Пакистана, по меньшей мере восемь пакистанцев погибли и 35 получили ранения в результате ракетных ударов Индии. ВС Пакистана нанесли удары в ответ на совершенный Индией обстрел пакистанской территории.

Так, министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на удары Индии, говорится в сообщении телеканала.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
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