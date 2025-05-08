Лавров: решение украинского конфликта не обеспечить лишь прекращением огня

Для прочного мира необходимо искоренить первопричины конфликта, заявил глава МИД РФ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи" в журнале "Международная жизнь".

"Хотел бы поблагодарить вьетнамских друзей за сбалансированную позицию по вопросу украинского урегулирования. Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, - указал министр. - Для прочного мира необходимо искоренить первопричины конфликта".

"Нужно, прежде всего, устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс, - отметил Лавров. - Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром - русского языка, культуры, традиций, канонического православия, русскоязычных СМИ".