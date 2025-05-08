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Военное обозрение

«В ближайшие годы»: Бельгия снова перенесла сроки передачи самолётов Украине, оставив Киев без истребителей F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не получит обещанные истребители F-16 бельгийских ВВС, по крайней мере в ближайшее время. Брюссель снова перенес сроки передачи самолетов. Об этом заявил министр обороны королевства Тео Франкен.

Бельгия не сможет поставить первые истребители F-16 Киеву даже в конце этого года, да и на следующий надежда тоже маленькая. Как заявил глава Минобороны королевства, передача самолетов начнется в «ближайшие годы», точных сроков никто не знает. Бельгийские ВВС ждут поступления американских истребителей пятого поколения F-35, и только после принятия их на вооружение смогут начать процедуру передачи своих старых F-16 Украине.

Мы поставим 30 истребителей F-16… В ближайшие годы, как можно скорее, когда у нас будут наши F-35, мы передадим F-16,

- заявил Франкен.

Ранее бельгийцы обещали Зеленскому начать поставку 30 истребителей из наличия ВВС королевства в 2024 году, но затем передвинули сроки сначала на 2025, затем на конец 2025-го, а теперь вообще заявляют о неопределенности в возможных поставках. В Киеве по этому поводу выдвигают конспирологическую версию о том, что это Трамп якобы специально тормозит поставки F-35 бельгийцам, чтобы лишить Украину «новых самолетов».

На сегодняшний день Украина получила некоторое количество истребителей F-16, в основном из Нидерландов, два из них уже успела потерять, причем вместе с пилотами. Создать «мощные ВС ВСУ», как заявлял Зеленский, у Киева не получается.

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Нидерланды
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Продукция
F-16
F-35
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