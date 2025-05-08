Морпехи 810-й бригады проводят работы по усовершенствованию FPV-дронов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" проводят работы по усовершенствованию и модернизации FPV-дронов для выполнения боевых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" ежедневно проводят работы по усовершенствованию и модернизации FPV-дронов, а также осуществляют ремонт уцелевших в ходе боевых действий беспилотников для выполнения поставленных задач в ходе проведения СВО. Военные специалисты программируют беспилотные летательные аппараты для выполнения разнообразных задач. Одни дроны могут быть задействованы для сброса снарядов в расположение противника, другие - для нанесения ударов в тылу боевиков ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лаборатории осуществляется подготовка к выполнению боевых задач не только штатных беспилотных летательных аппаратов, но и трофейных образцов.

"Моя задача, чтобы FPV-дроны долетали до цели и максимально увеличить количество поражений. То есть я их комплектую, собираю, прошиваю так, чтобы расчетом на позициях было меньше работы, чтобы они подключили батарейку, привязали боеприпас и полетели уничтожать противника. Расход дронов достаточно большой. Всех нужно подготовить. Самое основное время занимает подготовка дрона. Также, если обнаружатся какие-то дефекты, какие-то недочеты, то я здесь их устраняю", - рассказал техник взвода БПЛА с позывным Писарь.