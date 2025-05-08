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Военное обозрение

Армия Индии объявила о начале операции «Синдур», пакистанские военные в ответ нанесли удары по штабу индийских войск

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Источник изображения: topwar.ru

Появляются всё новые сообщения о значительной эскалации между Индией и Пакистаном. Пакистанские медиа сообщают о том, что индийская авиация нарушила воздушное пространство страны, атаковав приграничные районы. Средствами пакистанской противовоздушной обороны были сбиты два (индийские источники пишут об одном) самолёта ВВС Индии. По последним данным, речь идёт об истребителях Rafale, обломки которых обнаружены на пакистанской территории. О судьбе лётчиков пока не сообщается. Пакистанская сторона заявляет, что ведёт их поиски.

Индийское Минобороны сообщает о том, что проводит операцию «Синдур», целью которой является уничтожение штабов и баз террористов. Утверждается, что один из ударов нанесён по штабу группировки, которая причастна к совершению теракта в Пахалгаме в конце апреля.

Индийское ведомство:

Некоторое время назад индийские вооружённые силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированной Пакистаном части Джамму и Кашмира, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии. Наши действия носили целенаправленный, взвешенный и неэскалационный характер. Ни один объект вооружённых сил Пакистана не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов исполнения.

Пакистанское Минобороны при этом заявляет, что в качестве ответной меры был нанесён удар по штабу индийской бригады, в результате чего объект уничтожен. Появляются сообщения о нанесении удара по индийскому пункту пограничного контроля Дудхиал.

На фоне резкого обострения ситуации закрыт ряд аэропортов Индии и Пакистана. Так, как минимум на 48 часов приостанавливают свою работу аэропорты Лахора, Исламабада, Фейсалаба и Сиалкота.

Источник изображения: topwar.ru

В результате взаимных атак в ряде городов и сёл Индии и Пакистана вспыхнули пожары.

Стоит напомнить, что и Индия, и Пакистан - ядерные державы. Если эскалация продолжится, то конфликт может перерасти в неконтролируемую стадию.

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Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Rafale
Проекты
Ядерный щит
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