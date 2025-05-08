Ким Чен Ын на ведущем танкостроительном заводе КНДР

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Ким Чен Ын на ведущем танкостроительном заводе

Северокорейское информационное агентство ЦТАК 4 мая 2025 года сообщило, что Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын "руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода" (видимо, имеется в виду Кусонский танковый завод в провинции Пхенан-Пукто).

Последняя модификация северокорейского танка "Чхонма-2" (천마-2호),который известен также под западным обозначением М-2020

Пхеньян, 4 мая. /ЦТАК/- Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущего танкостроительного завода.

Его сопровождали секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик и другие руководящие кадры ЦК партии, президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван.

На месте товарища Ким Чен Ына встретили руководящие работники предприятия.

Товарищ Ким Чен Ын, осматривая завод, подробно ознакомился с производством, модернизацией и выполнением заданий по изучению ключевых танковых технологий.

Специалисты Академии национальной обороны, рабочие и инженеры танкостроительного завода боролись, как один, за выполнение намеченной на VIII съезде партии задачи - ставить главной целью военной промышленности изготовление умных, высокоточных и высокомощных вооружений, сосредоточить на этом исследование, разработку и производство. В итоге, они достигают заметного развития и успехов в разработке танков и бронетехники нашего образца, повышении их боевых характеристик.

Товарищ Ким Чен Ын высоко ценил то, что благодаря роли инструкторской группы ЦК партии и под верным профессиональным руководством Академии национальной обороны открылись перспективы дальнейшего развития в области танкостроительной промышленности и, в частности, идея и курс Центрального Военного Комитета партии по усовершенствованию ключевых технологий основного танка осуществляются в виде непрерывных успехов в разработке и производстве.

Замена бронетехники наших сухопутных войск прошлого века новейшими танками и бронемашинами, подчеркнул он, является самым важным вопросом в строительстве вооруженных сил и модернизации сухопутных войск.

Товарищ Ким Чен Ын обрадованно сказал: в области танковой промышленности обновили проект структуры танка нашего образца и состав огневой системы, улучшили удобство службы экипажа танка, подтвердили научность и надежность проекта сверхмощного двигателя и тем самым создали надежную гарантию серийного производства.

В частности, разработка моноблока силовой передачи позволила повысить ходовые и другие пусковые характеристики танка. Новаторское обновление новейшего комплекса активной защиты, средств пассивной защиты и комплекса радиоэлектронной борьбы свидетельствует о большом прогрессе в разработке ключевых танковых технологий нашего образца. Заслуги ученых и инженеров достойны высокой оценки.

В настоящее время, когда изменились субъективные и объективные условия, необходимо определиться с военной функцией и ролью танка в современной войне, направлением его развития. Прежде всего, нужно пересмотреть взгляд на проект танка, иначе невозможно правильно вести строительство бронесил. Далее товарищ Ким Чен Ын осветил основное направление модернизации танка, задачи и пути для его осуществления.

Создание мощностей производства сверхсовременных крупных танков и самоходных артиллерийских установок путем ускорения модернизации этого военного завода и смежных предприятий, обновление систем бронетехники наших вооруженных сил в целом в кратчайший срок являются важной задачей для осуществления грандиозного замысла и стратегического намерения ЦК партии добиться второго коренного обновления бронетехники.

Выражаю поддержку, в частности, планам модернизации всех производственных процессов этого завода, которые будут вынесены на рассмотрение как главные вопросы.

В заключение товарищ Ким Чен Ын подчеркнул: завод, занимающий ведущее место в развитии танка и бронетехники, должен неустанно совершать технический сдвиг и производственный подъем, уделять должное внимание прогрессивному улучшению обстановки труда и производства и тем самым быть образцом в создании культуры нового века в сфере военной промышленности.

Боевые машины 600-мм РСЗО, известных под западным обозначением KN-25, в варианте на гусеничном шасси.