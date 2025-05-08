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Индийская армия получает российские переносные ЗРК "Игла-С"

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Как сообщила газета "Коммерсантъ", индийская армия и ее подразделения на границе в штате Джамму и Кашмир получили новую партию российских зенитных ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) 9К338 "Игла-С". Это сделано для усиления возможностей ПВО на фоне эскалации напряженности с Пакистаном, сообщила 5 мая 2025 года со ссылкой на источники в министерстве обороны Индии индийская газета "India Today".

Переносной зенитный ракетный комплекс 9К338 "Игла-С" в составе зенитной управляемой ракеты 9М342 и пускового механизма 9П522 (с) АО "Рособоронэкспорт"

Передача вооружений состоялась в рамках контракта стоимостью $30 млн на поставку 120 ПЗРК и 400 ракет. Он был заключен "Рособоронэкспортом" (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийским военным ведомством в апреле 2023 года.

Первая партия из 24 пусковых установок и 100 ракет была поставлена еще год назад, в апреле 2024 года, а вторая должна была состоять как из российских ПЗРК, так и из комплексов VSHORADS IR (так обозначаются произведенные в Индии по лицензии комплексы "Игла-С"), их точное количество неизвестно. Наряду с новыми поставками индийская армия также объявила тендер на закупку еще 48 пусковых установок и около 90 ракет VSHORADS IR по ускоренной процедуре.

Резкое обострение напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном произошло после теракта в Кашмире, который оба государства считают своей территорией. 5 мая телеканал Satya Hindi сообщил, что индийские военные привели авиацию на границе в состояние повышенной готовности.

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Страны
Индия
Пакистан
Продукция
Игла ЗРК
Компании
РОЭ
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