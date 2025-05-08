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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин 7-10 мая посетит РФ

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента России Владимира Путина 7-10 мая посетит РФ с официальным визитом и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, переговоры Путина и Си Цзиньпина состоятся 8 мая. По словам Ушакова, переговоры начнутся в узком составе, а затем - в расширенном.

В ходе переговоров 8 мая в формате "тет-а-тет" Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину, отношения Москвы и Вашингтона, и вопросы, "которые они посчитают нужным обсудить", сообщил Ушаков.

Также в ходе переговоров будут обсуждаться все экономические и энергетические вопросы, в том числе тема газопровода "Сила Сибири-2", отметил Ушаков.

После переговоров "будут приняты совместные заявления лидеров".

Кроме совместных заявлений по итогам визита будут подписаны и некоторые межправительственные и межведомственные документы, сообщил помощник президента.

Как ожидается, 9 мая Си Цзиньпин будет присутствовать на параде Победы, сказал Ушаков.

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